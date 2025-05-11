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Toyz獄中心繫母親！曬合影告白「謝謝陪伴我女人」　承諾未來喊話了

記者孟育民／台北報導

網紅Toyz去年5月大方認愛台日混血女星篠崎泫，不過他因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在同年的5月16日入監服刑。如今在獄中的第一個母親節，Toyz曬出與媽媽的合影，並感性表示：「祝我最美麗偉大的媽媽，母親節快樂！」

▲▼Toyzs獄中過母親節 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

▲Toyz雖然在獄中，不過仍心繫母親 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

Toyz分享多張和媽媽的合影，畫面中母子感情極佳，不時就抱在一塊，他也不忘幫媽媽捕捉美麗身影，成為媽媽專屬的攝影師。雖然人在獄中，Toyz依舊發文表示：「永遠做您的最佳攝影師，謝謝我的母親一直是最支持我、照顧我、陪伴我的女人，我永遠愛您～未來等我帶您去更多地方玩，一如既往幫您記錄下歲月裡美好的樣子。」

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▲▼Toyzs獄中過母親節 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

▲▼Toyzs曬出和母親合影 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

▲▼Toyzs獄中過母親節 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

▲▼Toyzs獄中過母親節 。（圖／翻攝自Facebook／Toyzs）

事實上，Toyz去年到地檢署報到，媽媽就陪同在身旁，甚至靠在Toyz友人身邊痛哭。而Toyz先前在直播提到媽媽也難忍情緒落淚，更透露得知消息後有抱著女友、媽媽哭了幾小時：「自己做的事情變成身邊人要幫我承受，要是可以我也不想離開，我也很痛苦。」他也擔憂媽媽在外的狀況，一席話難得展現真性情。

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【太想念惹】兒快兩周沒見到軍人爸！緊抱他貼臉狂親...媽傻眼XD

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toyz, 篠崎泫, 椅子, 母親節

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