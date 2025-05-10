記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber「The DoDo Men」Eric近日因一則玩笑式發文意外引發粉絲不滿。他在社群平台上分享一張完妝造型照說「大家覺得我們可以混進BTS嗎？（還是只能Super Junior）」，這樣的說法引起部分Super Junior粉絲不滿，認為此語帶有貶低意味。

▲Eric引起爭議的發文。（圖／翻攝自Threads／@cheneric924）



Eric日前在Threads上傳全妝後的自拍照，並寫下：「這誰啊？！翻照片時突然滑到，想說這誰的照片怎麼在我相簿裡，哈哈哈，化妝師幫我臉畫得也太瘦，也第一次嘗試這種髮型，大家覺得我們可以混進BTS嗎？（還是只能Super Junior）。」這樣的比較方式引起Super Junior粉絲不滿，認為他這樣的說法對Super Junior有貶低的意思。

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事件爆發後，Eric隨即刪文並於稍後發出正式道歉，表示：「關於先前在貼文中提到與 Super Junior 有關的不恰當表達，我深刻反省後，意識到自己不夠妥當，無意間傷害了許多喜愛 Super Junior 的朋友們。」他強調自己對Super Junior的貢獻與努力深感佩服，並表示未來會更加謹言慎行，「謝謝大家讓我意識到這個錯誤，我會謹記這次教訓。」

▲Eric致歉。（圖／翻攝自Threads／@cheneric924）



貼文下方留言區眾聲喧嘩，有粉絲嚴厲指出：「你覺得你錯在哪？」「如果我說『哇，那個人好漂亮，但我只能長得像你』，你會開心嗎？」也有理性網友表示：「我是嘟粉同時也是欸噗，看到那篇貼文的當下真的很失望。雖然你說無惡意，但『只能』這個字眼，本身在語境中就是不妥。」亦有部分網友替Eric緩頰，認為他可能語意未表達清楚，或是原意僅在年齡層級上做對比。