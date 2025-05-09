張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

記者葉文正／台北報導

年代「戰神主播」張雅琴平日晚間堅守1800《年代晚報》崗位，鏗鏘有力的播報方式、犀利分析政壇時事鞏固許多死忠粉絲，張雅琴播報幾乎全年無休，但今日卻公告從5月12日起將告假兩周，因為她準備飛往美國哥倫比亞大學，出席女兒Jennifer的畢業典禮。

▲張雅琴宣布離開台灣。（圖／翻攝自Facebook／張雅琴主播）

張雅琴請假期間《年代晚報》由年代新聞部新任總監洪培翔代理，這將是洪培翔換新東家後首度亮相，才剛上任就被賦予《年代晚報》代班的重任，洪培翔坦言：「這是年代新聞台招牌，確實有壓力」，他將展現以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」持續為觀眾朋友們帶來最新的重點資訊。

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▲張雅琴女兒Jennifer繼承優秀基因，成為女戰神同系學妹。（圖／年代新聞提供）



年代新聞當家主播 張雅琴畢業於政大新聞系，之後赴美國就讀哥倫比亞大學國際關係碩士，擁有高學歷與專精的外文能力，她的女兒Jennifer繼承優秀基因，加上從小跟著張雅琴參加哥大校友會活動，耳濡目染下同樣考上美國哥倫比亞大學碩士，成為女戰神同系學妹。

▲張雅琴(左)愛兒大衛即將到美國念研究所，當媽媽的她也是獻上祝福。（圖／翻攝張雅琴臉書）

這次張雅琴與老公將共同赴美參與女兒的畢業典禮，他們內心是既欣慰又驕傲。不過近期國際諸多動盪、國內外風波不斷，請假兩周期間張雅琴依然心繫主播台，這次決定將代班主持棒交給洪培翔負責，張雅琴表示：「非常謝謝培翔代班，從以前就認識他，他非常優秀，希望大家繼續支持！」，而張雅琴預計將於5月26日正式回歸《年代晚報》，不會讓忠實觀眾等待太久。

▲洪培翔將負責代班工作。（圖／年代新聞提供）

資深主播洪培翔今年5月正式入主年代擔任新聞部總監，新上任一周就接下代班《年代晚報》的重任，他坦言：「才剛上任但感覺像報到很久了，雅琴姐的《年代晚報》是年代新聞台招牌，擁有廣大忠實觀眾，所以壓力很大」，加上張雅琴「說.播.批.評」的播報方式具有獨特魅力，更是考驗洪培翔的應變能力，對此洪培翔回應：「雅琴姐一直是我新聞工作上學習的對象，她對新聞時事專業的犀利批判風格是無法被複製模仿的」，洪培翔將延續他以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」繼續為觀眾整理每日重點新聞。除了代班主持，洪培翔額外透露：「新節目正在籌備中！」