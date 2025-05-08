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兩性專家酸「宥勝慈惠狼狽為奸」　配偶欄被爆空白揭背後目的

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他日前重啟YouTube頻道，高調拍片宣布復出的舉動引發熱議。不過最近卻傳出他與結婚10年的老婆慈惠不再是夫妻，甚至身分證上的配偶欄已變空白，消息一出再度掀起討論，就連兩性專家欣西亞最近也在臉書發文，分享對此事的看法。

▲▼欣西亞發文談宥勝夫妻

▲欣西亞發文談宥勝夫妻。（圖／翻攝自Facebook）

欣西亞表示，宥勝日前拍片宣布復出的反應不如預期，如今配偶欄突然被爆出已空白，讓她不禁聯想到是否與老婆慈惠「斷尾求生」有關。她指出，慈惠曾是宥勝的經紀人，過去經營的團購業績，因對方的性騷爭議事件影響嚴重，如今切割關係，可能是想試圖挽救金錢上的失血。

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談到宥勝的性騷爭議，欣西亞點出慈惠在第一時間並未對受害者及員工道歉，甚至被指控「教唆被害人勾串」淡化事態，為此她直言：「這麼做為的是什麼？是錢途。」如今用身分證配偶欄空白向外表明已無夫妻關係，讓她不禁質疑這背後的目的也是為了錢，「以配偶欄空白的方式宣告離婚，我個人是覺得效用不大，大家千萬別忘記判決書上，連法院都認證夫妻倆無道歉之意。」

▲▼欣西亞發文談宥勝夫妻

▲欣西亞認為宥勝配偶欄空白是為錢途。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

至於宥勝的未來出路，欣西亞表示並非希望對方全家喝西北風，畢竟仍需養家人，但她建議可考慮做例如送貨、跑外送、工地做工或高樓清潔等職業，「賺錢的方法很多，但對賺取公共財的藝人而言，不諱言，粉絲的錢確實比較好賺，既然如此，就更該愛惜羽毛。」她強調，身為公眾人物應以更高道德標準自我要求，而不是夫妻一起狼狽為奸。

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關鍵字

宥勝, 慈惠, 離婚, 欣西亞, 兩性專家

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