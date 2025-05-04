酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

記者田暐瑋／綜合報導

網紅孫生因陷性騷擾風波全面停工，日前更被爆出上酒店，事後他澄清是因為太憂鬱，好友才會帶他去解悶，更發限動透露目前沒有收入。對此，有網友抨擊前老闆兼隊友酷炫太過狠心，應為此負責，酷炫也動怒發文回應：「這個鍋也要算到我頭上？」

▲孫生酷炫。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys）

對於網友的攻擊文，酷炫4日發文表示，自己並未要求孫生做出任何不當行為，如觸碰他人或拍攝道歉影片，「只因為他比較愛討拍所以這個鍋也要算到我頭上？不太懂？我自己犯錯公司面對虧損也沒怨天尤人，網友邏輯確定有在線嗎？公司也沒有對他提告，只希望長大了能為自己的人生負責很難？」

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此外，酷炫也無奈表示，社會目前似乎更傾向於情緒勒索的方式來解決問題，而非透過實際行動改善，「也才發現原來正確的公關處理方式是原地踏步比加油要的多，而不是邁開步伐往前走並且做出改變，這社會生病了，但也懂了！先情緒勒索的先得分！」

▲酷炫不滿網友要他對孫生負責。（圖／翻攝自酷炫臉書）



至於現在和孫生之間的關係？酷炫也直言還是朋友，「我跟他依然是朋友，但當一件事情再三叮嚀一犯再犯沒有顧及到朋友＋公司，那沒有義氣的是我還是？定義一下。我是不介意他討拍，他開心就好，雖然我沒什麼資格說，但看到網友的留言不禁好奇現代人的媒體釋讀能力？」