黃小柔挺楊丞琳「始終如一沒改變」　親揭私下為人：我們支持妳

記者王靖淳／綜合報導

女星楊丞琳最近被Makiyo（川島茉樹代）上節目爆料「紅了之後不認人」，稍早她透過經紀公司駁斥爆料內容，雙方各說各話，引發外界關注及討論，就連好友黃小柔也跳出來發IG限動力挺。

▲楊丞琳和黃小柔有多年交情。（圖／翻攝自Facebook）

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黃小柔透過IG轉發楊丞琳的限動內容，並透露對方的私下為人，「真的了解丞琳的人，知道她是一位孝順、義氣、真誠直率的人。」面對好友被指控紅了之後就不認人，黃小柔強調楊丞琳始終如一、從沒變過，並在文末聲援好友，「我們支持妳。」表示她對多年來楊丞琳為人處世的一貫態度深具信心。

▲黃小柔IG發限動挺楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

事實上，Makiyo最近上薔薔的Podcast新節目《薔栗膠》爆料，過去與某女星私下還不錯，對方在走紅前常到她家玩，甚至得到媽媽的關照。然而，對方成名後卻在公益活動上對Ma媽媽視而不見，讓Ma媽媽忍不住當眾酸她。這段往事讓該女星尷尬不已，之後才學會打招呼。值得一提的是，Makiyo給出線索，形容該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，後來經薔薔幾次猜測後，確認這位女星就是楊丞琳。

▲潘瑋柏、陳妍希發文挺楊丞琳。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

節目內容曝光後，楊丞琳稍早透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後也不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」此外，好友潘瑋柏、陳妍希以及張棋惠等人，事後也都紛紛在社群發文力挺好友，掀起不小討論。