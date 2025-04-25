世壯運倒數！　賈永婕突認「無法參賽」內幕曝光

記者葉文正／台北報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）進入倒數，有不少藝人報名參賽，其中包括蕭煌奇、彭小刀還有由黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等人組成的「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，而台北101董事長賈永婕原先也組隊報名水球項目，但她透露臨時無法參賽，相當遺憾。

▲賈永婕近年也加入水球運動。（圖／翻攝臉書）

101董事長賈永婕去年宣布響應2025雙北世壯運，所以報名了水球項目，她也曾發文，認為下水練習水球真的很難，今年2月還曬出練習照片，直呼在冬天下水需要的不是勇氣，是傻氣。回憶第一次傳球就相當成功，她還自豪表示畢竟自己棒球投得很不錯勇氣十足。

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▲賈永婕將到美國紐約大都會隊開球。（圖／翻攝臉書）

不過賈永婕也透露：「原本是要去參加水球賽，但因為行程撞到了另外國外行程，所以這次不能參加了。」而她與主播夏嘉璐原本是同隊報名水球賽，但賈永婕表示只有自己無法出席，幸好水球隊沒影響，她也不忘告白隊友們：「加油，又帥又美！」而水球賽當天，賈永婕將要去美國大聯盟為紐約大都會(NEW YORK METS)開球，也說隊友們可以體諒她要去大聯盟投球。

▲賈永婕熱愛運動。（圖／翻攝臉書）

賈永婕雖然要為家庭與台北101打拼，但她平日運動量不少，當年鐵人三項處女作，就是在新店碧潭完成，當時雖然在自行車項目跌到雙腳鮮血淋漓，但她仍勇敢完成所有比賽，以身作則下，孩子們也都熱愛運動，一家人活的快樂又健康。