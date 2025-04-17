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潘信維爆「錄音室的酒被大咖歌王喝光」　超展開結局曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

創作人潘信維攜手金曲台語歌王荒山亮發行新歌〈乾杯（啉予焦）〉亦師亦友的兩人，雖然沒有正式的拜師過程，但身為前輩的荒山亮都會默默關注後輩潘信維，並適時地伸出援手，讓他想起各行各業都有類似「師徒制」的傳承制度，許多珍貴的技藝和人生經驗也得以延續，〈乾杯〉也是在這樣珍貴的緣分下誕生。

▲▼潘信維、荒山亮〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

▲潘信維。（圖／時刻娛樂提供）

兩人因為電影結緣後便有許多共通的話題，潘信維當初一卡皮箱北漂闖蕩音樂路，期間受到不少貴人相助，荒山亮就是其中一位重要的「音樂導師」。在錄音時，製作人潘信維很自然的在編曲和聲音的呈現上，運用許多最新的元素疊加讓音樂聽感更加豐富，荒山亮聽完也提出自己的見解，建議他也要考慮到現場演出要如何呈現，兩人的相處模式，也讓潘信維想到許多產業都有的「師徒制」，荒山亮就像自己的師父一樣，荒山亮也謙虛回應，「師父不敢當，阿潘比我厲害很多。」

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巧合的是，潘信維和荒山亮在錄製〈乾杯（啉予焦）〉時，意外遇上鄰居裝修室內，敲打聲大到無法繼續工作，正當兩人在思考要如何解決時，一通來自業內前輩的電話，邀請他們到錄音室的餐廳吃飯喝酒，前輩呼喚兩人立刻赴約，不忘謹記不能貪杯以免誤事，真的在微醺狀態下完成錄音，不約而同笑說：「真的很符合這首歌的意境。」

▲▼潘信維、荒山亮〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

▲潘信維與荒山亮合作歌曲〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

談起拜師學藝，荒山亮笑說：「我有一個師父，也是喝酒喝來的，那個人叫鄭進一。」原來當初荒山亮和鄭進一因為一首歌開啟合作，鄭進一在一周內把荒山亮錄音室的酒喝光，讓他不知如何是好，後來在提案專輯名稱時寫下「師父請惠存」，鄭進一立刻回他：「我就在等你這句話啦！」成功以酒拜師，直呼：「音樂創作人大部分都自己關起來想東想西，有時候也不確定想的方式是不是正確的，透過跟他（鄭進一）一起寫歌做音樂，有些東西會比較確定些。」

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