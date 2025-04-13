《請回答1988》女星「隆乳撞到跑位」　乳房變3個⋯恐怖副作用曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李世英曾演出《請回答1988》，她後來積極經營個人YouTube頻道，並大方分享「變美」過程。近日卻自爆「胸部跑位」，李世英透過打填充物隆乳，卻在健身時不慎撞到，最終導致填充物流到腋下等處，乳房突然變3個，令她嚇到緊急動手術救奶。

▲李世英隆乳撞到跑位，乳房變3個。（圖／翻攝自李世英YouTube）

李世英為了追求美麗，除了眼睛、鼻子動過，日前也在胸部打入填充物，卻因健身撞跑胸部的位置，事件發生幾天後，她在洗澡時突然發現，「我看了一下自己的身體，胸部突然變成3個了，本來應該只有2個，但胸部下方又多了一個胸部」，仔細一看才發現是撞到的左邊乳房消失了，填充物往下流導致下方多了一塊。

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▲▼《請回答1988》李世英乳房變3個，緊急動手術救奶。（圖／翻攝自李世英YouTube）



不僅如此，李世英還發現填充物遭撞到跑位，從肋骨擴散到腋下、胸部下方等處，每天凸起的狀態都不同，突然出現嚴重副作品，她緊急到醫院看診，醫生當下就表示：「這個一定要動手術。」但當時她有工作行程，只好先用領帶綁住胸部以防跑位。

李世英算幸運的案例，過去還有人跑位流到肚子、骨盆、大腿等處，她為此重建胸部，而她也強調：「要把（液體）填充物清除拿掉比隆乳痛1000倍。」而她目前重新動隆乳手術已經過了1個月，透過影片向粉絲報平安，並以自身經驗分享給大眾。