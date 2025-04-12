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小許瑋甯孕期被疑藏肚　「寶寶暴長500克」樂喊：我們不小隻喔！

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕喜訊，日前更透露肚子裡的寶寶是女生。平時會在社群記錄日常的她，今（12）日發文分享孕期近況，透露女兒在短短兩週內體重暴增近500克，讓她備感欣慰與感動。

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙情人節宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙透露，先前常因為孕肚看起來較不明顯，被不少人誤會胎兒過小，讓她內心產生壓力，事後更頻繁上網查詢相關資訊，甚至一度陷入焦慮，「因為孕期每個人說我藏肚害我很緊張，沒事就在上網搜尋胎兒大小，把自己搞得神經兮兮。」如今女兒長了快500克，不僅讓她自信心增加同時也覺得很感動。

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▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙會在社群分享日常穿搭。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙表示，在最近一次產檢中，她得知女兒的發育情況良好，讓她安心不少，並以「我們妹妹屬於前段班」來形容女兒的成長，同時也笑說，這讓她在被外界質疑「肚子太小」時，終於能自信回應：「我們不小隻喔！」面對孕期即將進入尾聲，韓笙笙不忘鼓勵自己和女兒繼續加油，開心寫道：「剩下最後幾週，讓我們一起努力吃吃睡睡長肉肉。」

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙揭曉寶寶性別是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

事實上，韓笙笙在今年的白色情人節，才透過社群曬出一系列和老公手拿粉色氣球的照片，正式揭曉肚子裡的寶寶是女生。談到公開寶寶性別的方式，韓笙笙坦言她原本有計劃要辦一場派對揭曉，甚至也想過直接在攝影棚刺氣球揭曉，但最後夫妻倆決定選擇最適合他們的方式。貼文及照片曝光後，立即喜獲一票網友祝福，同時也紛紛寫下恭喜留言，「耶」、「好棒」、「超期待」、「天啊太開心了」、「一定會超級漂亮」、「期待小寶貝的到來。」

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韓笙笙, 結婚, 懷孕

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