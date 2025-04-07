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這對CP太養眼！金鐘男星新戲搭擋郭雪芙　女神「長直髮造型」美翻

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視臺語台強強聯手推出的2025奇幻輕喜劇《成功路上》，百聿數碼創意股份有限公司、導演吳建新共同製作，由李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷共同主演；郭雪芙、鄭楠鐘特別演出。

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

《成功路上》講述一個事事不順的魯蛇劉建中（李程彬飾）意外穿越回到1989年，展開一場扭轉人生的冒險旅程；將於5月4日起首播，主視覺海報與首波前導片花於日前釋出，令粉絲又驚又喜。

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▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

劇中，劉建中被債主追債、房東追繳房租揭開序幕，他到夜市擺攤做生意，販售「致敬」款服飾，遇上警察臨檢，只能在夜市中跑給警察追，屋漏偏逢連夜雨、衰事連連。雖然工作不順，但在同學會上與高中校花小芬（郭雪芙飾）再次相遇，多年過去對方還是依舊美麗。

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李程彬在《成功路上》遇上高中校花郭雪芙。（圖／華視、公視台語台提供）

建中與小芬在小吃攤談心、細數從前，想念那個青春的高中時期，無憂無慮的快樂日子。首波片花一出，鮮少以長直髮演出的郭雪芙驚喜現身，飾演高中校花小芬，溫柔婉約氣質無不令觀眾眼睛為之一亮，也讓人好奇建中跟小芬的情感發展。

在一次陰錯陽差之際，建中穿越到1989年，回到了自己18歲時的房間，家人面對建中的出現，爸爸、媽媽、及年少的建中則是各自拿著鍋鏟、鍋蓋等器具對著他大喊「你是誰？報警！」，被當作入侵者的建中為了合理化自己的存在，以補習班老師的名義和幫助少年建中考上大學為由，借住於這個家裡。

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲吳翰林在《成功路上》飾演年輕李程彬。（圖／華視、公視台語台提供）

意識到重回1989年的建中，決定好好幫助自己改變一家人的命運。演出建中、穿越兩個世代的李程彬表示「演出這部戲其實蠻興奮的，這是一個從未來穿越回過去的劇本，再加上裡面環繞著親情、愛情、友情的元素，我想每個人都曾經幻想過能回到過去改變一些什麼，這部戲實現了我這個夢想，也希望這部戲能滿足觀眾們的期待。」戲劇以真實生活為深入刻畫親情、夢想與自我認同等議題，期望引起觀眾的共鳴與反思。

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲王識賢在《成功路上》飾演李程彬父親。（圖／華視、公視台語台提供）

《成功路上》主視覺海報釋出，由李程彬一身瀟灑不羈的姿態，坐在以戶外藤椅上，以豪邁的坐姿融合了成功路上劇名，從中展現劉建中不受控、愛好自由地個性。本劇設定台灣80、90年代之際，讓年長觀眾勾起回憶、年輕觀眾感到好奇，藉由台灣經濟起飛末期的變革時代，映照觀眾也正所處的鉅變時代。

故事以男性視角細膩描寫小人物在大時代下追逐成功，讓觀眾投射共感角色處境，彷彿是自己家庭中某位成員的故事。《成功路上》於5月4日起每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出，5月18日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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郭雪芙, 成功路上, 李程彬

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