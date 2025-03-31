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雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢「自稱明星」：哭得很冷靜

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢31日下午召開記者會，再次否認與未成年時期金賽綸交往，淚灑現場引發熱議，不過卻沒有提及已故雪莉的親哥哥提出的「強迫拍裸戲」質疑，雪莉哥哥31日下午第二次開直播，不僅再次提及他先前提出的指控，也針對金秀賢記者會表現發表個人看法。

▲雪莉哥哥針對金秀賢記者會表現提出看法。（圖／翻攝雪莉IG）

▲雪莉哥哥針對金秀賢記者會表現提出看法。（圖／翻攝雪莉IG）

雪莉的哥哥表示，雖然這只是他個人的推測，他知道金秀賢平時喜歡穿全黑，「但今天是全黑穿搭的終極版，從襯衫到整體造型都是黑色。通常心理不安的人在穿搭上不太會下這麼多工夫，而今天他的狀態看起來其實滿穩定的。」他進一步補充：「就算他表現得像是在哭，整體看起來還是挺冷靜的。」

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▲金秀賢爆哭。（圖／達志影像／AP）

▲金秀賢在記者會上爆哭。（圖／達志影像／AP）

雪莉哥哥接著指出金秀賢的發言的矛盾之處：「雖然他用哭泣的樣子發言，但我覺得他的語氣很果斷。他在頒獎典禮上會說想成為謙虛又優秀的演員，今天卻在記者會上說自己是『明星』，這不就是在自我吹捧嗎？」此外，雪莉哥哥還說：「我早就知道他不會承認，所以只是面無表情地看完而已，沒有特別要罵，也不覺得驚訝。」

31日下午，金秀賢透過記者會全面否認所有爭議，宣布將對金賽綸遺屬及爆料頻道《橫豎研究所》提告、求償120億韓元（約2.7億台幣），並強調對方提出的證據全屬捏造。

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