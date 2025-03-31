作家揪金秀賢禁提問「不如不要開」　見他爆哭朗讀：生動演出

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，還一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，就連兩性作家欣西亞都在臉書發文分享對此事的看法。

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▲金秀賢啜泣爆哭了。（圖／達志影像／AP）

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談到金秀賢今（31）日下午出面開記者會，欣西亞認為以對方的狀況來看，躲或不躲都不是個好做法，只好露面邊哭邊朗讀事先準備好的演講稿。談到該場記者會不給現場媒體提問，欣西亞直言：「如果不能提問，那真的不如不要開，直接發文字的聲明稿就好。」並猜測金秀賢的背後動機，狠酸：「為什麼他選擇這樣做呢？就是要讓眾人看見他生動的演出，而眼淚比文字更有溫度。」

▲欣西亞發文酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

事實上，金秀賢在記者會上先是深深90度鞠躬，然後開口表示「你好，我是金秀賢，對不起，因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很遺憾。」並否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實。」他更指控金賽綸遺屬只因為他曾是對方的男友，就說自己是逼死女方的殺人犯，讓他每天都相當難過、害怕又會出現什麼抹黑的假證據。