ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

作家揪金秀賢禁提問「不如不要開」　見他爆哭朗讀：生動演出

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，還一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，就連兩性作家欣西亞都在臉書發文分享對此事的看法。

 ►點我看更多【金秀賢】相關報導

▲金秀賢啜泣爆哭了。（圖／達志影像／AP）

▲金秀賢啜泣爆哭了。（圖／達志影像／AP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到金秀賢今（31）日下午出面開記者會，欣西亞認為以對方的狀況來看，躲或不躲都不是個好做法，只好露面邊哭邊朗讀事先準備好的演講稿。談到該場記者會不給現場媒體提問，欣西亞直言：「如果不能提問，那真的不如不要開，直接發文字的聲明稿就好。」並猜測金秀賢的背後動機，狠酸：「為什麼他選擇這樣做呢？就是要讓眾人看見他生動的演出，而眼淚比文字更有溫度。」

▲▼欣西亞發文酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

▲欣西亞發文酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

事實上，金秀賢在記者會上先是深深90度鞠躬，然後開口表示「你好，我是金秀賢，對不起，因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很遺憾。」並否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實。」他更指控金賽綸遺屬只因為他曾是對方的男友，就說自己是逼死女方的殺人犯，讓他每天都相當難過、害怕又會出現什麼抹黑的假證據。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

推薦閱讀

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

金秀賢今15:30現身！「禁媒體提問」說完就走人　21天跌落神壇全紀錄

金秀賢今15:30現身！「禁媒體提問」說完就走人　21天跌落神壇全紀錄

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 欣西亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 作家揪金秀賢禁提問「不如不要開」　見他爆哭朗讀：生動演出
  2. 金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」
  3. 金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要
  4. 校花女兒地震後赴泰旅遊！　方文琳嘆氣「擔心不完」曝當地現況
  5. 影后寧靜沒戲拍遭疑「被淘汰了」　霸氣回嗆：殺雞用什麼牛刀？
  6. 媽媽人還在緬甸…導演趙德胤談「家鄉大地震」　忍不住當場哭了！
  7. 前樂天女孩恢單認「每天惶恐」　掰了酒駕球員尪：離婚不是失敗
  8. 美女主播宋燕旻離開3年工作崗位！　突宣佈「重大消息」感性喊話忠實觀眾
  9. 赤楚衛二抵台了！松山機場寵粉合照　車上回味慶生影片
  10. 蕭敬騰生日「抽幸運粉絲共度」　台上撂話了：我不會讓！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366