台灣史上最大馬戲帳篷成「台南最新打卡奇景」　高28m容納千人！

記者黃庠棻／台北報導

FOCASA幾米馬戲樂園今（28）日在台南水交社文化園區大草原正式開幕，馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》傍晚也盛大登場。下午開幕記者會上，台南市長黃偉哲、導演林懷民、FOCASA團長林智偉一同先帶領貴賓及媒體進入7層樓高的馬戲帳篷，引爆紙花噴灑。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）



這座台灣史上最大馬戲帳篷，高28公尺可容納千人，2周前逐步搭建完成，不少民眾都因華麗顯目的巨大外觀而被吸引，尤其入夜搭配燈飾，更成浪漫畫面，社群上接連冒出驚嘆的側拍影像，變成最新台南奇景，活動盛況展開，台南多家知名飯店住客激增，空房難求。

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▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）



幾米馬戲樂園園區規畫由金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」主視覺設計師方序中操刀設計，幾米馬戲篷之外，另有8大互動專區，包含躲進馬戲的遊樂場、碰碰舞台、幸運遇見你、幾米大型裝置、勇氣補給站、森林溫度製造所、擁抱市集、團團轉旋轉木馬。台南市長黃偉哲表示，FOCASA幾米馬戲樂園是台南限定的特別企畫，由市府與FOCASA馬戲團攜手打造。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）



馬戲篷內的重頭戲《幾米男孩的100次勇敢》是台灣第一齣馬戲定目劇，從幾米繪本發展出角色與故事，各個角色都將上演「頭碰頭」主題動作。導演林懷民表示「我從他書中的文字『獻給努力成長的孩子』，找到方向，去講述一個少年的成長。出入其間的是幾米最受歡迎的角色，包含盲女、小鼓手、玩具兵、抱著魚缸四處巡遊的先生，還有《向左走．向右走》相遇不相見的男女。我也把幾米精美的繪圖和文字投影到舞台背幕，建構了一個奇幻世界。」

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）



FOCASA團員神乎奇技，騎獨輪車、踩大球，同時拋接數個小球的小丑、三四人高的高蹻玩具兵、離地8公尺的走繩人，都讓林懷民坦言在排練時常看得目瞪口呆，屏息緊張，本該記筆記，卻忍不住為團員拍手喝采，直呼「我希望這齣熱鬧繽紛的演出，會讓每一位觀眾看得開心，笑嘻嘻地走出馬戲帳篷。」

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）



FOCASA馬戲團曾在26個國家，100多個城市演出，獲得熱烈好評。《幾米男孩的100次勇敢》是團隊15周年大作，共出動台前幕後200位工作人員，籌製耗時近半年，邀請吳念真獻聲錄製「觀眾演前須知」為開頭，五月天《倔強》當作結尾歌曲。3月28日起至4月27日公演。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）