ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣史上最大馬戲帳篷成「台南最新打卡奇景」　高28m容納千人！

記者黃庠棻／台北報導

FOCASA幾米馬戲樂園今（28）日在台南水交社文化園區大草原正式開幕，馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》傍晚也盛大登場。下午開幕記者會上，台南市長黃偉哲、導演林懷民、FOCASA團長林智偉一同先帶領貴賓及媒體進入7層樓高的馬戲帳篷，引爆紙花噴灑。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

這座台灣史上最大馬戲帳篷，高28公尺可容納千人，2周前逐步搭建完成，不少民眾都因華麗顯目的巨大外觀而被吸引，尤其入夜搭配燈飾，更成浪漫畫面，社群上接連冒出驚嘆的側拍影像，變成最新台南奇景，活動盛況展開，台南多家知名飯店住客激增，空房難求。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

幾米馬戲樂園園區規畫由金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」主視覺設計師方序中操刀設計，幾米馬戲篷之外，另有8大互動專區，包含躲進馬戲的遊樂場、碰碰舞台、幸運遇見你、幾米大型裝置、勇氣補給站、森林溫度製造所、擁抱市集、團團轉旋轉木馬。台南市長黃偉哲表示，FOCASA幾米馬戲樂園是台南限定的特別企畫，由市府與FOCASA馬戲團攜手打造。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

馬戲篷內的重頭戲《幾米男孩的100次勇敢》是台灣第一齣馬戲定目劇，從幾米繪本發展出角色與故事，各個角色都將上演「頭碰頭」主題動作。導演林懷民表示「我從他書中的文字『獻給努力成長的孩子』，找到方向，去講述一個少年的成長。出入其間的是幾米最受歡迎的角色，包含盲女、小鼓手、玩具兵、抱著魚缸四處巡遊的先生，還有《向左走．向右走》相遇不相見的男女。我也把幾米精美的繪圖和文字投影到舞台背幕，建構了一個奇幻世界。」

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

FOCASA團員神乎奇技，騎獨輪車、踩大球，同時拋接數個小球的小丑、三四人高的高蹻玩具兵、離地8公尺的走繩人，都讓林懷民坦言在排練時常看得目瞪口呆，屏息緊張，本該記筆記，卻忍不住為團員拍手喝采，直呼「我希望這齣熱鬧繽紛的演出，會讓每一位觀眾看得開心，笑嘻嘻地走出馬戲帳篷。」

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

FOCASA馬戲團曾在26個國家，100多個城市演出，獲得熱烈好評。《幾米男孩的100次勇敢》是團隊15周年大作，共出動台前幕後200位工作人員，籌製耗時近半年，邀請吳念真獻聲錄製「觀眾演前須知」為開頭，五月天《倔強》當作結尾歌曲。3月28日起至4月27日公演。

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA幾米馬戲樂園在台南水交社文化園區正式開幕。（圖／FOCASA提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

被反鎖在客戶家陽台！機智叫外送才成功脫困

推薦閱讀

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

樂天新MC「中空錄影」穿超貼！上圍兇爆 一轉身…真實曲線全看光

樂天新MC「中空錄影」穿超貼！上圍兇爆 一轉身…真實曲線全看光

《木曜》4成員突合體！飛越南出外景原因曝光 網驚喜：一定要看

《木曜》4成員突合體！飛越南出外景原因曝光 網驚喜：一定要看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

幾米男孩的100次勇敢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 緬甸強震釀曼谷大樓倒塌　許志豪赴泰還願...現身報平安
  2. 德州媽媽遭酸「想逼死黃子佼」　婊姐飆髒話嗆：台灣真多瘋子
  3. 台灣史上最大馬戲帳篷成「台南最新打卡奇景」　高28m容納千人！
  4. 吳念軒綠島燕子洞撿「不明骨骸」　他半夜抓寶可夢…隔天才知是墓地
  5. 58歲徐亨近照曝光！　「悄悄收人為徒」愛徒身份曝光了
  6. 女女戀修成正果…程予希加入林辰唏「多元家庭」　純白婚紗照曝光
  7. 「萬秀孫」張瑞夫爸爸「爆腸穿孔出血休克」緊急送醫現況曝
  8. 快訊／八點檔女神生了「產後狀態超狂」　喜迎女兒讚老公神隊友　
  9. 資深玉女消失5年現身了！　認了曾害怕前行：謝謝自己的的勇敢
  10. 金秀賢當兵與高二金賽綸私密對話曝！　深夜邀約「別回家來我這」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366