馬力歐當助理比憲哥大牌　要吳宗憲開車載他

記者葉文正／台北報導



台灣擁有全球最高的機車密度，台北橋著名的「機車瀑布」奇景更屢次登上國際新聞版面，突顯機車已成為台灣民眾日常生活中不可或缺的一環。TVBS 汽車實境節目《地球黃金線》繼成功推出汽車評價指標「金CAR獎」後，今年再進一步擴展領域，首度推出「黃金機車大賞」，號召廣大機車族共同票選五大級距的最佳車款及年度風雲機車，為機車市場樹立全新指標。

▲馬力歐(右二)不論拍戲、上通告，都以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，坦言最大原因就是「省錢」。（圖／TVBS）

擁有33年騎乘經驗的藝人馬力歐，從踏入職場至今始終堅持以機車代步，此次受邀上節目，除了參與討論，也特別分享他的機車日常，以及心目中「黃金機車」的必備條件。

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▲馬力歐騎車33年。（圖／TVBS）



進入演藝圈30多年，馬力歐不論拍戲、上通告，一直以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤。馬力歐坦言，選擇騎機車的最大原因就是「省錢」，並幽默形容：「要喝牛奶，不用養牛啊！」與其花大筆費用繳稅金、租車位，他更寧願將這筆開銷用來搭計程車，若真的有長途需求再考慮租車，但向來不衝動消費的他，自豪地笑說：「結婚八年來，還沒租過車呢。」

▲馬力歐強調小車也要有大空間。（圖／TVBS）



不僅通勤高度依賴機車，馬力歐的每一輛愛駒都是「騎好騎滿」。目前正在服役中的機車車齡已達8年，但他從使用經驗分析，強調只要定時保養，勤換耗材，一定都能騎得長長久久，因此，他至今連汽車駕照都沒考。

然而，這樣務實的個性也曾鬧出笑話。他回憶剛出道時，經紀公司安排他擔任吳宗憲助理，卻因為不會開車，每次趕場都只能當乘客，讓大前輩當司機，負責開車、停車。最後，這份工作，只做了一個月，就被改派去主持校園活動，雖然失去了近距離跟吳宗憲學習的機會，但也有了不同的人生經歷，更打趣說道：「憲哥的車太貴，會開也不敢開啦。」

身為忠實的機車擁護者，馬力歐心中的「黃金車款」標準十分明確，他直言好養、好停就是首選。另外，因為平時喜歡下廚，馬力歐特別在意車廂和腳踏板空間，強調：「至少要能放得下菜籃。」談到大型重機，馬力歐也坦言，自己並非不愛，畢竟馬力大、外型好看，只是有需要搬動時，真的不好搬，小車靈活度真的高很多，再度展現他超務實的騎車哲學。