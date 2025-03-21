ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬力歐當助理比憲哥大牌　要吳宗憲開車載他

記者葉文正／台北報導


台灣擁有全球最高的機車密度，台北橋著名的「機車瀑布」奇景更屢次登上國際新聞版面，突顯機車已成為台灣民眾日常生活中不可或缺的一環。TVBS 汽車實境節目《地球黃金線》繼成功推出汽車評價指標「金CAR獎」後，今年再進一步擴展領域，首度推出「黃金機車大賞」，號召廣大機車族共同票選五大級距的最佳車款及年度風雲機車，為機車市場樹立全新指標。

▲馬力歐(右二)不論拍戲、上通告，都以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，坦言最大原因就是「省錢」。（圖／TVBS）

▲馬力歐(右二)不論拍戲、上通告，都以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，坦言最大原因就是「省錢」。（圖／TVBS）

擁有33年騎乘經驗的藝人馬力歐，從踏入職場至今始終堅持以機車代步，此次受邀上節目，除了參與討論，也特別分享他的機車日常，以及心目中「黃金機車」的必備條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬力歐(右二)不論拍戲、上通告，都以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，坦言最大原因就是「省錢」。（圖／TVBS）

▲馬力歐騎車33年。（圖／TVBS）

進入演藝圈30多年，馬力歐不論拍戲、上通告，一直以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤。馬力歐坦言，選擇騎機車的最大原因就是「省錢」，並幽默形容：「要喝牛奶，不用養牛啊！」與其花大筆費用繳稅金、租車位，他更寧願將這筆開銷用來搭計程車，若真的有長途需求再考慮租車，但向來不衝動消費的他，自豪地笑說：「結婚八年來，還沒租過車呢。」

▲馬力歐(右二)不論拍戲、上通告，都以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，坦言最大原因就是「省錢」。（圖／TVBS）

▲馬力歐強調小車也要有大空間。（圖／TVBS）

不僅通勤高度依賴機車，馬力歐的每一輛愛駒都是「騎好騎滿」。目前正在服役中的機車車齡已達8年，但他從使用經驗分析，強調只要定時保養，勤換耗材，一定都能騎得長長久久，因此，他至今連汽車駕照都沒考。

然而，這樣務實的個性也曾鬧出笑話。他回憶剛出道時，經紀公司安排他擔任吳宗憲助理，卻因為不會開車，每次趕場都只能當乘客，讓大前輩當司機，負責開車、停車。最後，這份工作，只做了一個月，就被改派去主持校園活動，雖然失去了近距離跟吳宗憲學習的機會，但也有了不同的人生經歷，更打趣說道：「憲哥的車太貴，會開也不敢開啦。」

身為忠實的機車擁護者，馬力歐心中的「黃金車款」標準十分明確，他直言好養、好停就是首選。另外，因為平時喜歡下廚，馬力歐特別在意車廂和腳踏板空間，強調：「至少要能放得下菜籃。」談到大型重機，馬力歐也坦言，自己並非不愛，畢竟馬力大、外型好看，只是有需要搬動時，真的不好搬，小車靈活度真的高很多，再度展現他超務實的騎車哲學。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳宗憲, 馬力歐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Andy告別10年房間　「重現黃金5秒鐘」老粉全看哭
  2. 郭子乾模仿柯建銘被讚人間國寶　本尊嫌棄他不夠高
  3. Andy宣布離開10年租屋！　「過去的事情就過去」留1舊物惹鼻酸
  4. 馬力歐當助理比憲哥大牌　要吳宗憲開車載他
  5. 金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光
  6. 李佳穎談剴剴案哭了　心疼發聲：希望惡人有惡報！
  7. 蔡瑞雪IG再發聲！遭假男星性騷「身心俱疲」：會努力撐下去
  8. 台下歌迷狂喊2字　陳奕迅霸氣回應：死心吧！
  9. 混血女歌手「是NJZ Danielle親姊姊」！　來台宣傳...意外洩兒時回憶
  10. 獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366