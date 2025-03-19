金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金賽綸2月16日不幸離世，家屬在近日出面指控記者出身的YTR李鎮浩、金秀賢、酸民等，正式向李鎮浩提告。李鎮浩為此多次澄清，19日晚間更反咬家屬，爆料金賽綸其實早已結婚，釋出一段金賽綸今年1月初與新經紀公司高層的通話錄音。

▲金賽綸遭李鎮浩爆料已經結婚。（圖／翻攝自金賽綸IG）

錄音中金賽綸吐露了男方的身分，是在美國紐約某大企業上班的圈外人，兩人相識是經由朋友介紹，她本打算分手，但卻發現懷孕，雖然已經孩子拿掉，但由於男方情緒不穩定，以此要脅，她只好答應結婚，並且已經在海外舉辦了婚禮，讓公司理事相當無奈，甚至脫口「妳身邊怎麼都這種人？」

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事情可追溯到2025年1月8日凌晨，金賽綸突然在Instagram更新和一名男性牽手親暱互動的照片，配文更寫下「Marry（結婚）」的關係，引起結婚討論，後續又突然刪文，更提高了關注度。當時，經過韓媒與經紀公司確認，發現是誤會，「這不是婚紗寫真，而是她出於興趣所拍攝的快拍照片，照片中的男性也並非她的男朋友。」

▲金賽綸1月突然發出的親暱照，如今被李鎮浩指出是與老公的婚照。（圖／翻攝自金賽綸IG）

如今，隨著李鎮浩公開錄音檔案，也串起了事件的原貌。根據錄音檔中金賽綸的自述，她表示男友（老公）因不滿她與前男友的事情，以及她遲遲不願公開婚訊，兩人大吵了一架，男友有她IG帳密，便擅自上傳了婚照，金賽綸得知後相當生氣，他便刪除了貼文。至於「出於興趣拍攝的快拍照片」說法，則是事件發生當下，金賽綸與經紀公司商討出的對外官方說法。

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