遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金賽綸2月16日輕生離世，得年25歲。近日家屬出面指控前記者、YTR李鎮浩以及網路酸民窮追不死害慘女兒，並開記者會宣布提告，對此，李鎮浩方面於19日晚間發布新的爆料影片，指出金賽綸早已與圈外人結婚，甚至曾經懷孕，但選擇了墮胎，消息一出再度投下震撼彈，但有不少網友指責他因不滿被告，惡意爆料故人私生活。

▲李鎮浩失控爆料金賽綸已婚、曾拿掉孩子。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

李鎮浩19日透過頻道發布新影片，表示對此金賽綸身亡後的連續風波感到「道德責任重大」，並強調「目前的情況並不正常」，表達了自己的委屈，他接著說：「我想澄清一些錯誤的事實。今天我想揭露的，是家屬一直隱瞞的真相，就是金賽綸已經結婚的事實。」此前，金賽綸曾在2025年1月於社群發布一組婚紗照並附上「Marry」字樣，當時金賽綸解釋「是和朋友拍的」，並沒有結婚。

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▲金賽綸今年初曾上傳一組婚照，但否認結婚。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

然而，李鎮浩聲稱「金賽綸確實已經結婚」，並進一步公開金賽綸與經紀人的對話錄音。在錄音中金賽綸表示，婚紗照是男朋友上傳的，解釋道，經紀人感嘆「妳得跟我說清楚，記者一直打電話過來問」，金賽綸則解釋自己本打算分手，但因為懷孕所以結婚。後來已經將孩子拿掉，並說「因為他拿孩子威脅我才被迫結婚」，還透露男方是透過朋友介紹，任職於大企業的普通人。

▲疑似是金賽綸的女性在錄音檔中承認結婚、墮胎。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

金賽綸還談到刪除KakaoTalk的原因，解釋道「男朋友手上有我KakaoTalk和Instagram帳密，我什麼都不能做，只能偶爾用Telegram和訊息聯絡。他不理解為什麼要隱婚，我們爭執後才決定上傳那張照片。」還進一步說：「我當初沒想到會和這種人結婚。」被問到是否獲得父母同意時，她回避了回答，說道：「他其實很正常，但喝了酒後有點問題。」

李鎮浩批評「家屬現在對金賽綸前朋友金秀賢提出大規模的質疑。但實際上，金賽綸與另一名男子結婚並過著新婚生活。家屬也將金賽綸手機中的資料提供給了《橫豎研究所》。所以他們是知道金賽綸結婚的」，他還表示，家屬聲稱金賽綸曾試圖做出極端選擇的說法是錯誤的：「經過查證，當時金賽綸和丈夫在美國」。