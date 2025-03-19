逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

記者劉宛欣／綜合報導

南韓記者出身的YTR李鎮浩，疑似不滿已故金賽綸遺屬將炮口對準他，還透過律師提告他，於19日晚間放出驚天大爆料，稱金賽綸已經與圈外男友結婚，且曾經拿掉過孩子，並且釋出一段6分鐘的錄音檔，指出是金賽綸在今年初，於Instagram上傳一系列與一名男子的照片，並寫下「結婚」當時，與經紀公司高層的對話。以下為《ETtoday星光雲》整理的錄音檔全文翻譯。

▲金賽綸遭爆料已經與圈外人結婚。（圖／翻攝自金賽綸IG）

2025年1月8日早上8點55分（韓國時間），美國時間晚間7點55分。

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金賽綸：理事...

經紀公司理事：賽綸...這到底是怎麼一回事...

金賽綸：那個不是我發的，是男友上傳的

經紀公司理事：唉...他是瘋子吧？

金賽綸：就是說啊...

經紀公司理事：（記者）電話一直打來，我目前都先說不是（結婚），但是妳必須跟我說清楚原委，嗯？不然他可能又會上傳吧？妳什麼時候回來？10日嗎？

金賽綸：13日出發，14日抵達。

經紀公司理事：妳人到底在哪？

金賽綸：男友住在紐約。

經紀公司理事：重點是現在記者們一直打來問，問妳是不是跟男友結婚了？所以我都回答不是男朋友，我們明明聖誕節還一起吃飯，不是他啊，那我們現在要想好對外說法，妳現在是可以通電話的？

金賽綸：可以。

經紀公司理事：常識來說，分手又復合很正常，但他不是我聖誕節看到的那個人啊？嗯？怎麼會現在又跟那個男人發「結婚」照片，我覺得照片看起來像是畫報，概念畫報，現在也只能含糊其詞回覆記者們。妳辦婚禮了嗎？

金賽綸：對，已經辦了。

經紀公司理事：在韓國？還是在海外？

金賽綸：海外。

經紀公司理事：（嘆氣）那妳跟前男友（B）是發生什麼事？

金賽綸：就是在韓國跟B在一起，但B公司有點問題，所以就算是分手了，我也有說會幫他解決問題，那時你跟我們見的那次也已經分手了，已經跟B說好了才分手，也告訴他我有男友了，就這樣過一段時間，我本來也不打算跟男友結婚，想好好分手，結果發現懷孕了。

經紀公司理事：妳現在懷孕了？

金賽綸：沒有，拿掉了。是因為這個才結婚的。

經紀公司理事：不是說因為有孩子才結婚？不是拿掉了嗎？

金賽綸：因為...他一直威脅我，男友個性有點瘋...

經紀公司理事：妳跟他是怎麼認識的？

金賽綸：他就是在紐約某大企業工作的一般人，是朋友介紹的，但在一起後發現他平時很正常，但只要感到不安...或是...畢竟分隔兩地，我現在不是也刪掉Kakao Talk了嗎？因為他有我Kakao Talk跟IG的帳密，說要幫我管理，所以我什麼都沒辦法做，只能用telegram、訊息聯絡，他說不懂我為何要隱瞞結婚的事實，希望可以宣布這件事，大吵了一架後才上傳了那篇，我叫他馬上刪掉後就刪了，情況大概是這樣...

經紀公司理事：真的是...但這婚也不能反悔對吧？

金賽綸：不能...我現在已經先把IG密碼改了，Kakao Talk帳號是刪掉了（嘆氣），他只要喝酒就會變成瘋子...

經紀公司理事：唉...妳身邊怎都是這種人？

金賽綸：我也沒想到我會跟這種人結婚。

經紀公司理事：妳爸媽不是也知道妳結婚的事嗎？

金賽綸：對。

經紀公司理事：爸媽有同意嗎？

金賽綸：他真的平常很正常，是很不錯的人，就是只要喝酒就會有點...然後他發現了B的事，所以才會惹出後面這些事（疑似指上傳婚照）。

經紀公司理事：瘋了，我要瘋了。

金賽綸：對不起...

經紀公司理事：這樣一來，記者們可能又要找妳電話打給妳，想辦法找出他（男友）。

金賽綸：我現在完全沒有回覆，關掉的狀態。

經紀公司理事：總之我會先否認，就說是跟朋友們出去玩拍的，拍出跟畫報差不多的照片，懂嗎？

金賽綸：好的，我也會對外說是拍攝。

經紀公司理事：先這樣試看看。

金賽綸：了解。

經紀公司理事：喔，OKOK，賽綸，那我就說他是一般人囉。

金賽綸：好的。

經紀公司理事：嗯OK知道了，回來再跟我聯絡。

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