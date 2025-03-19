開韓媒第一槍！資深記者批金秀賢早該為「說謊聲明」道歉　列2大錯誤

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金秀賢近日深陷疑似與未成年金賽綸交往的風波之中，代言一一遭撤，恐面臨極高額的賠償金，但就目前態勢看來，與遺屬間的攻防一時之間難以平息。主流韓媒在這次風波中，被輿論指責疑似遭男方經紀公司施壓，早知雙金交往的事實卻沒有一家願意報導，在此之中，《日刊體育》開出了第一槍，資深記者全亨化（音譯，전형화）撰寫了評論，喊話金秀賢公司「早該道歉」。

▲日刊體育開第一槍喊話金秀賢道歉。（圖／翻攝自日刊體育）

《日刊體育》全亨化日前發出了以「金秀賢應該先針對『戀愛說是無根據的傳聞』的聲明道歉」為題的長篇觀點報導，內容講述了一個多禮拜以來，金秀賢公司與已故金賽綸遺屬之間的攻防，直言「許多人發表了各種看法，無論是對不當揭露的批評，還是對金秀的擔憂，甚至有人質疑，金賽綸是否希望看到現在的情況發生，還有關於家屬背後目的的疑問，無數的討論充斥著網路」。

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全亨化認為，不論輿論的正面、負面評價為何，但有一些「基於事實的重點」是不能忽視的，他指出金秀賢方首次發出的正式聲明中，提到原先要等到隔周才發表聲明，但考慮到「金秀賢出現了極度的不安情緒」、「正面臨持續的心理壓力」，因此公司急忙於14日先發佈聲明，承認了「確實曾交往，但是在金賽綸成年後才開始」，所謂的存證信函確實存在，但只是為了會計審查所需的措施，並非施加壓力逼迫還債。

▲金秀賢公司否認施壓金賽綸還債。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

該份聲明中，還反過來指控「事實的脈絡被刪除，僅憑單一的、被扭曲的證據將某人定為罪人，而一旦被定罪，一切都成為審判的對象。在橫豎研究所報導之後，金秀賢的過去行為似乎被解釋為故意的惡行。與此同時，金秀賢當時與16歲的金賽綸交往的說法不斷被重複。這一過程中，虛假信息變成了既定事實，透過網路迅速擴散，導致無數假新聞隨之產生。當事人幾乎無法一一反駁這些內容，即使反駁，也需要花費大量的時間和精力整理證據和資料。在這個過程中，當事人已經承受了難以修復的傷害。」

全亨化指出，比起一一核實聲明中的說法是否屬實，應該從另一個方面推敲，他分析道「這些話無疑是經紀公司從自身立場出發所表達的心聲」，倘若金秀賢真的無辜，是在金賽綸成年後才與之交往，想必非常痛苦，「這些無休止的流言，像是在將他推入深淵的痛苦，讓人難以想像他所承受的壓力」，隨後，他點出了事件的核心「因此，公司在發表聲明時，應該要更體恤金賽綸經歷的困難。若他們真的理解這些困境，應該首先向已故的金賽綸及其家人致上誠摯的道歉。」

▲報導中指出金秀賢應該先就發布「說謊」聲明道歉。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）

報導中嚴詞寫著「因為金秀賢的經紀公司，正是當初將關於金賽綸的假新聞以官方立場發布的那一方」，2024年3月14日，由於金賽綸將與金秀賢的合照發出，隨後關於兩人戀愛的報導鋪天蓋地，為此，金秀賢經紀公司在當時主張「金秀賢的戀愛傳聞完全無據」，並補充說：「網路上流傳的照片看起來是當時同公司時期拍攝的，對於金賽綸此舉的意圖，完全無法理解。」對照如今揭露的事實，不論出於何種原因，公司就是說了謊，且成了假新聞推手。

全亨化點出「這份官方聲明使得已故的金賽綸成為了說謊者，並遭指責『自導自演戀愛傳聞』，正是因為金秀賢經紀公司的這份聲明，這些虛假事實被當成既定事實，迅速在網路上擴散，產生了無數的假新聞。當事人金賽綸無法逐一反駁這些謠言，即使她試圖反駁，也需要花費大量的時間和精力整理眾多證據和資料，而這樣的努力往往無法彌補她所遭受的沉重傷害。」將金秀賢方在3月14日發出的聲明，套在了同樣陷入困境的金賽綸身上。

▲金賽綸因金秀賢方否認戀情，而遭受「自導自演戀愛傳聞」輿論攻擊。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）



全亨化甚至批評金秀賢經紀公司，在去年發聲明否認戀愛後，「明明知道金賽綸在這段期間受到了無數的假新聞所擾，卻未採取任何行動解決」，因此，如果金秀賢的經紀公司打算在此份聲明中承認金秀賢與金賽綸的戀情事實，那麼在這之前，其實應該先就早前發表的「戀愛傳聞完全無據」的立場，向已故金賽綸及其家屬道歉，不過，公司卻至今為止都未曾就此致歉。

另一方面，金秀賢沒有出席金賽綸的葬禮，全亨化對此評論「這不僅是前女友的最後一程，也是一位自己所簽下的首位藝人的葬禮，但他卻未出席」，當時兩人戀情尚未曝光，卻僅願意透過經紀公司名義致意，「當然，可能有他未能出席的原因。若真如此，希望在這四次的立場聲明中，至少能就此事作出解釋或道歉」。

全亨化認為但凡金秀賢的經紀公司在多次發表官方立場期間，願意先對這些問題道歉，或許後來的情況會有所不同。