GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團aespa連兩日在首爾舉行《SYNK : PARALLEL LINE》安可場演唱會，除了吸引大票粉絲前往，現場也眾星雲集。而GD於16日前往觀賞演出，沒想到竟在開場前被大螢幕選中「舞蹈挑戰」，他的反應也引發網友熱烈討論。

▲GD不久前才邀aespa成員Karina出演新歌MV。（圖／翻攝自GD IG及YouTube）

aespa演唱會開場前，會由導播隨機選擇觀眾席的粉絲挑戰aespa的舞蹈，繼15日李泳知、安兪眞被選中後，參加16日演唱會的GD也免不了登上大螢幕。只見他發現自己被選中時，先是驚慌地摀著嘴、左顧右盼了3秒，接著便大方站起身跳〈Whiplash〉的掐脖舞，還不忘搞笑狂壓脖子，逗得全場笑聲連連。

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▲GD被大螢幕捕捉。（圖／翻攝自X）

不過，GD在跳完舞後，隨即害羞地低頭雙手合十，引網友紛紛笑說「太可愛了」、「跳得很脖子痛了」、「超好笑，他好像以為自己不會被發現」、「GD包成這樣，我以為是誰模仿他」。