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米津玄師台北小巨蛋連唱2天！台下突襲告白　害羞回答：我也是～

記者吳睿慈／台北報導

日本全方位天才」歌手兼創作人米津玄師於3月15日與16日連續2日在台北小巨蛋開唱，兩場門票2萬2千張全數售罄，相隔6年來到台灣開唱，他以精湛歌唱實力與滿滿誠意的演出內容，帶來難忘的現場演出，當聽到歌迷告白時，害羞的他也靦腆回應「謝謝！我也是喔」，引發全場開心尖叫。

▲▼米津玄師。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲米津玄師15、16日在台北小巨蛋連唱兩場。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

米津玄師演唱會以《LOST CORNER》的第一首歌曲〈RED OUT〉揭開台北場演出序幕，直到唱到〈感電 - KANDEN〉時，舞台全貌終於顯現，在霓虹閃爍的城市影像背景下，舞者團隊「TEAM TSUJIMOTO」以肢體動作詮釋歌曲的輕快節奏，台下歌迷也隨著音樂擺動身體、沉浸其中；曲間還有忠實歌迷忍不住大聲告白「好愛你」，他則靦腆回應「謝謝！我也是喔」。

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▲▼米津玄師。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲米津玄師聽到台下歌迷告白，他害羞回應「我也是」。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

本次世界巡演獻唱多首經典曲目，包括日劇《Unnatural 法醫女王》主題曲〈Lemon〉、宮崎駿電影《蒼鷺與少年》主題曲〈地球儀 - Spinning Globe〉、電視動畫《鏈鋸人》片頭曲〈KICK BACK〉、電影《LAST MILE》主題曲〈Garakuta - JUNK〉、電視動畫《我的英雄學院》主題曲〈Peace Sign〉以及最新發行作品《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX - 開端 -》主題曲〈Plazma〉、Disney+動畫影集《金牌得主》主題曲〈BOW AND ARROW〉等，熱唱超過兩小時，帶給台灣樂迷最純粹的音樂享受。

▲▼米津玄師。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲米津玄師帶來20餘首金曲。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

睽違6年回到台北，他感慨良多，表示很高興可以再次來到台北，不論台下歌迷是否第一次來參加他的演唱會，都希望大家可以聽的開心，誠懇發言讓苦等他許久的歌迷瞬間濕了眼眶。熱唱20餘首金曲後，全場無光靜謐的台北小巨蛋，僅有米津玄師悠揚的歌聲在會場內迴盪，為這場演出劃下了溫暖而動人的句點。當最後的音符落下，舞台上的燈光逐漸暗淡，而觀眾席上的掌聲仍閃爍不停，彷彿在回應這兩場演出帶來的巨大感動。

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