吳奇隆、劉詩詩表態沒一致！僅1人轉「中國台灣省」文　被疑婚變是真

記者劉宛欣／綜合報導

近日因大陸兩會7日登場，中國官媒再度帶頭發起重申「中國唯一稱謂就是中國台灣省」標語，後續藝人轉發央視貼文，侯佩岑帶頭第一發，成為第一個轉發的台灣明星，歐陽娜娜、陳昊森、趙又廷、張韶涵、陳妍希等多個台灣藝人跟進。而兩岸明星夫妻們的動向，也成了關注焦點，其中吳奇隆、劉詩詩就被發現，夫妻倆似乎沒就此進行討論，態度不一致。

▲劉詩詩轉發了央視貼文，吳奇隆並未轉發。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）

兩岸明星夫妻的表態也被重點觀察，截至目前為止，楊丞琳、李榮浩夫婦同樣尚未轉發，趙又廷、高圓圓則選擇了跟進，都是夫妻同調。其中最引人矚目的，當屬先前爆出婚變的劉詩詩、吳奇隆夫婦，女方發文支持，男方卻至今未轉發，不一致的情況讓部分網友對兩人婚姻狀況再次產生疑問。查看去年的貼文，吳奇隆在中國國慶時，有記得轉發國慶貼文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉詩詩貼文。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

吳奇隆和劉詩詩因《步步驚心》結緣，於2015年結婚，怎料去年底卻突然遭爆料離婚，還被發現夫妻倆合開的公司都已經註銷，讓外界猜測兩人可能在進行財產分割，今年農曆春節，也因為女方在東北拍戲，夫妻倆沒有一起過，種種跡象讓傳言甚囂塵上，一度傳出劉詩詩方發律師函要求爆料帳號刪文，不過目前兩人都未對離婚傳聞做出正面的回應。