《哪吒2》票房飆破630億！吳淡如朝聖曝2大優點：暢銷是有原因的

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後票房亮眼，火速登上全球動畫片票房冠軍，為了衝出更好成績，當地多家影院宣布延長上映至3月底，目前票房突破140億人民幣（約新台幣630億元），為全球電影票房榜第8。知名作家吳淡如28日在臉書分享觀後感，直言「暢銷是有原因的」。

▲《哪吒2》票房不斷創佳績。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如近日在臉書分享看完《哪吒2》後的心得，她透露自己看的是壯觀的IMAX版本，坐在最後一排，直言「美術的功底的確很強，劇情也讓人無法喘息。我想他的暢銷是有原因的。不過我不想劇透。有些話也不想講太白。」並且提到了電影的經典台詞「我命由我不由天」，表示：「就算最大的神仙也可能能騙你，不把你命當回事，那麼眾志成城，沒有路，也可以開出一條路，最怕是坐在那兒，什麼事也不做…」。

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▲吳淡如分享看完電影的心得。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如感嘆「這部戲（片）應該也教訓了所有的上一代吧。不管孩子是妖是魔，他的要務不是成仙，而是好好活！」她看完感覺被鼓舞到，幽默表示「於是，儘管我要去跑戈壁100公里之前一定要減肥（要先減輕肚子上肥肉的負擔），我還是吃了一碗石鍋拌飯，而且吃的乾乾淨淨，準備迎戰」。