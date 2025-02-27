愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

記者張筱涵／綜合報導

在26日播出的《11點熱吵店》中，討論主題為「明天和意外誰先到！？最後一通電話，你會打給誰」。來賓愛紗在節目中動情表示，自己若人生只剩最後一通電話，會毫不猶豫地打給25年摯友麻衣，因為兩人的情誼早已超越閨蜜，更像是家人。

▲愛紗電話撥通要講述心裡話時，就忍不住哽咽泛淚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



愛紗透露，自己與麻衣當年一起來到台灣發展，這麼多年來，麻衣始終在身邊支持她，因此想藉機向她表達感謝。節目現場，她撥通電話給麻衣，語氣哽咽地訴說內心深處的感激，2000年兩人初來台灣時，正值人生第一次離開家鄉，彼此當時還是室友，幾乎二十四小時形影不離。那時候常因思鄉情緒低落，麻衣總是鼓勵她，成為她最大的依靠與心靈支柱。

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愛紗特別提及，某天深夜家裡突發火災，她驚慌失措，第一個就打給麻衣：「我就跟妳說我家失火了，我可以去妳家嗎？妳二話不說要我馬上過去。」這樣的義氣與溫暖，至今仍深受感動。她也笑說，自己當年經常去麻衣家過夜，兩人相處模式早已像親姊妹，能夠彼此互相依靠，是人生中最珍貴的情誼。

▲愛紗感謝這25年來麻衣的扶持。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



主持人Melody聽完這段深厚的友情故事後，也感嘆能在異鄉擁有如此深刻的牽絆，實屬難得。愛紗則感性表示，當年大家都才二十出頭，麻衣卻總像大姊姊一樣，默默守護身邊的人，這份溫暖讓她至今仍感激不已。

▲愛紗和麻衣2000年一起來到台灣打拚。（圖／翻攝自Instagram、FACEBOOK）

