愛紗追憶離世愛犬曝「初見面就淚崩」！　悲痛1個月：找回了笑容

記者顧齊祐／綜合報導

日籍女星千田愛紗的愛犬Hana上個月因心臟腫瘤不幸過世，令愛紗相當悲痛。時隔一個月，她也開始逐漸走出陰霾，並在社群平台上分享了她的心情轉變，鼓勵自己「微笑面對世界吧，因為Hana最喜歡媽咪的笑容」。

▲愛紗的愛犬Hana上個月因心臟腫瘤過世。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



愛紗回憶起與Hana的第一次相遇，說道「第一次帶著我的愛犬Hana寶貝回家的路上，我瞬間愛上了牠，無條件的愛牠，我要守護著牠，照顧牠一輩子」。然而，她同時也想到了狗狗的壽命並不比人類長壽，所以才第一次見面，她就很害怕Hana會先離開她 ，還為此淚流不止。

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▲愛紗的愛犬Hana。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



愛紗接著表示，在愛犬離世的這一個月，她不斷翻看著11年來與愛犬相處的相片和影片，並感慨道「Hana只是用不一樣的方式陪伴著我，牠永遠都在我心裡很重要的位置。因為牠太美好所以讓我大哭，思念牠」。

▲愛紗非常思念愛犬。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



最後，愛紗表示自己已經漸漸走出了悲傷，重新找回了笑容，並調整了生活步調。她說「我是最愛漂亮的Hana的最愛的媽咪，必須要把自己打扮的美美的，把自己的心照顧好，尊重自己的感受」，並鼓勵自己「微笑面對世界吧，因為Hana最喜歡媽咪的笑容」。

▲愛紗已漸漸走出悲傷，重新找回了笑容。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）