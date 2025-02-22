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「失戀電影」創傷症候群引共鳴！分手不是兩人期待的結局　是為了彼此更好

文／人物誌

人是對於「陪伴」有著高度需求的生物，導致「孤獨」往往被視為一種負面詞彙，尤其在剛經歷失戀、不得不面對孤獨時，因此而生的創傷症候群，必然是現代人不得不去了解且面對的課題。在影視作品中，失戀電影刻劃了人們經歷情傷的成長，電影真實細膩的描寫，令影迷得以找到共鳴，進而反思自身、得到成長。

所謂的「失戀電影」，並非等同悲傷結局的浪漫電影，失戀電影深入探討失戀後的情感起伏、心境轉變與成長，「分手」不是無奈的結局，而是為了使彼此更好的一種選擇，劇情節奏也較平淡、沉穩；悲傷浪漫電影則像《鐵達尼號》、《比悲傷更悲傷的故事》，因不得已的事件導致分離、善以悲愴發展使觀眾潸然淚下，劇情也具高低起伏且富有張力。

▲《戀夏500日》為失戀電影的代表。（圖／《戀夏500日》劇照）

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「寂寞」被低估了 但人們都沒有意識到這一點

《戀夏500日》作為失戀電影的代表，在這部2009年上映的電影中，湯姆充滿浪漫幻想、深信生命中必然會出現真命天女，也因此在遇見志趣相投的女主角夏天時，湯姆在這段短暫的關係中過度投入；生性獨立且享受當下的夏天，不相信愛情的永恆，而是專注在每段關係的當下，湯姆彷彿就只是生命中的過客。基於認知上的差異，夏天在交往將300天時提出分手。

湯姆經歷斷崖式的分手時，情感創傷使他格外痛苦，自怨自艾、反覆回憶過往，卻也意識自己只是把夏天塑造成理想對象，只關注自己在這段感情得到什麼，計劃想像的未來時，忘卻了夏天的要求與原則。「有些人註定相遇，但不一定相守終身。」平淡接受一段感情的消亡不符常情，但在經歷失戀的過程中，思考《戀夏500日》予觀眾的道理，或許能作為安慰並使傷心人做好準備，來遇到下一個更好的人。

▲《午夜巴黎》。（圖／《午夜巴黎》劇照）

不盡如人意才是真實　因為生活本來就是不盡如人意的

2011年上映的浪漫電影《午夜巴黎》，作家吉爾與未婚妻一家來到巴黎，在這段看似穩健的關係中，其實吉爾的志趣總不受未婚妻的重視；隨著劇情穿越不同年代，吉爾意識到自己正如同多數人，總嚮往著不屬於自己的年代，也遺忘了去看清當下的事物。在電影尾聲，吉爾勇敢切斷與未婚妻不健康的關係、拋下不必要的慕舊之情，並坦然接受失戀後，才遇見志同道合的對象。

當意識到自己疑似因失戀而有創傷症候群時，千萬別害怕尋求醫療幫助，正規的藥物控制與心理治療，及早應對以避免因失戀造成情感創傷。《午夜巴黎》吉爾遇見蓋比艾爾、《戀夏500日》湯姆遇見秋天，經歷失戀後的創傷才意識到自己在上一段關係的不是，也看見內心最真實的需要，失戀有時不是兩人期待的結局，但卻是需要的結果，試著不再為孤獨，而感到自身價值貶損的恐慌。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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