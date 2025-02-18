胡瓜北流開唱...內幕曝光！　「打敗Rain搶到場地」關鍵人物是她

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜擔任統籌的「鑽石舞台」演唱會將在本週六、日於台北流行音樂中心舉行，胡瓜透露，原本他這週和南韓天王Rain共搶北流場地，結果最後Rain改到高流，並提早一週演出。

▲胡瓜。（圖／記者蔡琛儀攝）

他特別感謝北流董事長黃韻玲：「我說我們是以眾歌手一起做公益為主，黃韻玲也很感動，就給了我們，我們也拜會過台北市文化局，文化局也是很看我們這件事。」

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胡瓜透露目前為了演唱會已經砸了2000多萬元， 更賣關子表示會邀請許多重量級神祕嘉賓來台下欣賞，「說不定還會讓他們上台高歌。」被問會不會是辛龍？胡瓜說，辛龍過年期間有跟自己拜年，但辛龍通常是要自己想回訊息才會回覆。

▲胡瓜和老婆丁柔安。（圖／記者蔡琛儀攝）

而陳美鳳在農曆年前驚爆跌倒骨裂，還得打石膏坐輪椅，連她原訂出國行程也泡湯，外界擔憂她的傷勢會影響本週演出，對此胡瓜說陳美鳳恢復狀況良好，但擔任開場演出的她，屆時會以「抬媽祖」的方式讓陳美鳳出場，氣勢十足，胡瓜也忍不住預告：「真的很好看，很有效果。」

胡瓜此次演出主要為了做公益，號召圈內人一起捐款至伊甸、十方等慈善單位，就可以獲得門票，藉此拋磚引玉，截至今天為止已經捐出300多萬元的善款。他也特別感謝文化總局、中華郵政、曾馨瑩、晨悅健檢中心、守葳醫美、萬鈞旅行社、石國珍董事長、周義雄董事長、保利開發建設、鈦鼎科技、明星三缺一、宇澄生技、紅螞蟻生態世界、嘉仕美診所、啓德機械 胡漢龑、曼都髮廊永和店、金山財神廟、酒齡特厚高粱專賣店、應發開發工程有限公司、明星花露水。