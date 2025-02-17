穿LV禮服「布料塞滿爆米花」！　艾瑪史東邊走紅毯邊吃

記者劉宜庭／綜合報導

艾瑪史東（Emma Stone）與丈夫戴夫麥卡瑞（Dave McCary）盛裝出席《SNL 50：週年特別節目》紅毯，與眾多明星一同慶祝這檔傳奇節目的重要里程碑。然而，當晚最吸睛的莫過於艾瑪史東的「爆米花」造型，為紅毯增添不少趣味。

▲艾瑪史東、戴夫麥卡瑞。（圖／達志影像）



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艾瑪史東以一襲LV特別訂製的紅色禮服亮相，細肩繞脖的設計簡約不失優雅，但最具話題性的亮點莫過於她的「爆米花口袋」。除了手中拿著一桶標誌性的條紋爆米花，她的禮服兩側口袋更是塞滿了爆米花，甚至在拍照與移動時還不時有爆米花掉落，逗趣的模樣讓在場媒體與粉絲都笑翻。

這場SNL 50週年派對對艾瑪史東而言別具意義，身為節目忠實粉絲的她曾多次擔任《Saturday Night Live》的主持人，而她的丈夫戴夫麥卡瑞更是該節目的長期製作人與編劇，兩人正是在節目工作中相識相戀，並於2020年結婚，育有一女。

艾瑪史東近日剪去長髮，以俐落的精靈短髮造型亮相，並在50週年紅毯上再次選擇紅色禮服，搭配經典紅唇與高跟鞋，並點綴金色星型耳環，既俏皮又優雅。她的整體造型不僅時尚有趣，更巧妙呼應了《SNL》數十年來帶給觀眾的歡樂氛圍，也讓這場紀念派對增添更多輕鬆幽默的色彩。