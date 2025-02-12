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陸片《哪吒》爆紅賺84億！「男神丁禹兮公司」是推手　粉絲跟買股票賺翻

記者田暐瑋／綜合報導

中國賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海》自上映以來，票房持續攀升，13天便突破了84億元人民幣（約376億台幣），成功登上中國電影史上最賣座的作品。導演餃子憑藉該片獲利豐厚，推估個人至少進帳10億人民幣（約45億元台幣），而出品公司「光線傳媒」股市連漲6天，該公司2024下半年也因旗下男星丁禹兮爆紅，聲勢一路看漲。

▲光線傳媒靠丁禹兮和《哪吒》收益看漲。（圖／翻攝自微博）

▲光線傳媒靠丁禹兮和《哪吒》收益看漲。（圖／翻攝自微博）

《哪吒之魔童鬧海》在全球影史票房排行第28名，更是前30名中唯一一部非好萊塢出品的作品，根據陸媒《紅星新聞》報導，該片由5家公司聯合出品，其中3家公司股份都由光線傳媒持有，同時也是唯一的發行方，另外2家則和導演餃子有密切關係，持有超過5成股份。業界估算，光線傳媒和導演可瓜分合計約40億人民幣（約180億元台幣）的收益。

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▲光線傳媒靠丁禹兮和《哪吒》收益看漲。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒》。（圖／翻攝自微博）

餃子除了導演費與票房分紅外，其持有股份的2間出品公司收益也相當可觀，估算至少能進帳10億人民幣。事實上，光線傳媒一直是陸娛老牌公司，2024年靠著旗下一哥丁禹兮爆紅，帶動公司收益提升，丁禹兮雖未演出《哪吒》，但日前出席活動也和哪吒玩偶合照，替公司宣傳新片可說是相當盡責賣力。

▲光線傳媒靠丁禹兮和《哪吒》收益看漲。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮曾和《哪吒》玩偶合體拍照。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，光線傳媒因為《哪吒》，股價創下歷史新高，春節後連續6個交易日內股價飆升，市值突破550億人民幣（約2400億元台幣），有媒體指出，有丁禹兮粉絲愛屋及烏，早早買下了光線傳媒的股票，如今《哪吒》票房一路看漲，也讓粉絲在追星之餘，荷包賺得滿滿，被業界盛讚：「追星不再是一種單一的崇拜，而是可以通過科學的方式實現自我價值和身份的認同。」

▲光線傳媒靠丁禹兮和《哪吒》收益看漲。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮曾和《哪吒》玩偶合體拍照。（圖／翻攝自微博）

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