樂天正妹Mika遭惡評攻擊　直球反擊酸民：不入流請適可而止

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，不過最近卻疑似收到惡評攻擊，讓她氣得透過Threads發文抱怨：「不入流的批評，請適可而止。」

▲Mika是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika提到，她的啦啦隊生涯超過十年時間，期間精進了無數的專業技巧和動作，對於這些成果，她感到自豪而不是難過。她認為，那些未經訓練的網友所發表的批評言論，無法貶低她的專業成就，她甚至邀請這些人親自體驗訓練的艱辛，以理解表演背後所需的努力。

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▲Mika疑似收到惡評攻擊。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika強調，表演啦啦隊需要極大的核心力量、勇氣及柔軟度，這些是不能只透過幾句話就被評論的。她指出，很多人看到的可能只是表演時的風光和美麗，但背後是無數次的訓練、受傷和挫折。對於那些在網絡上發表負面評論的人，她建議他們應該以更具建設性的方式來提出建議，這樣才能真正幫助與支持演出者進步。

▲Mika發文反擊酸民的惡評。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

最後，Mika對所有關注她的人表示感謝，即使有時是透過批評的方式。她喊話大家不要只是在背後評論，而應當實際了解和體驗啦啦隊員的訓練過程，以真正理解每次演出背後的汗水和淚水，「與其躲在後面打字，不如來看看這項專業，要付出多少的努力，受傷過多少次，多少次的經驗累積，才能是你們看到的，漂漂亮亮，表情管理的站在上面。」