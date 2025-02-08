徐薇夫妻飛日出包！　人還在台灣「就噴了10幾萬」

記者張筱涵／綜合報導

徐薇和丈夫腕龍原定要去日本享受旅遊，沒想到7日到機場時，被告知「飛機已經飛走了」，當下才知道自己訂到的是下午1點半的飛機，而不是原本想的下午4點多的飛機，結果還沒出發就又花了10幾萬買機票，好在丈夫脾氣非常好，不停安慰著她。

▲徐薇和腕龍飛日本出包。（圖／翻攝自Instagram／rubyhsuenglish）



徐薇透過影片分享，和腕龍抵達機場報到時，才被告知原訂的班機已起飛，而且機票無法退費，相當懊惱也難掩生氣情緒。不過，丈夫腕龍則非常淡然，當下決定現場買張新的來回機票就可以，不過因為只剩下商務艙的關係，等於他們多花了10幾萬元。

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對於這次的誤訂經驗，徐薇提到過去都是拜託公司同仁，但這次因為是私人行程想要自己處理，沒想到卻出問題，忍不住抱怨訂票資料上沒有寫起飛和降落的時間，而且這還是第二次出狀況，前一次是行李整理好才發現機票沒訂到。

粉絲都在留言區暖心安慰，「沒事沒事，開開心心出去玩，一路平安順心」、「腕龍好棒棒！人品好」、「師丈脾氣太好了，是有福之人」、「老師，下次訂票就會特別注意細節了！師丈，脾氣太好了！一直安慰老師」、「腕龍好脾氣，小薇好棒別生氣」、「幸運的是寒假快結束了，所以今天還有位子可以買」。