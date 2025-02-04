ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「漫威第一家庭」回歸大銀幕！　佩德羅帕斯卡接棒《驚奇4超人》

記者黃庠棻／台北報導

漫威又一回歸秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》將於今年7月震撼大銀幕！被稱為「漫威第一家庭」驚奇先生、隱形女、霹靂火、石頭人各顯神威，能力強大、空前無敵，包括新一代地表最強老爸佩德羅帕斯卡接棒驚奇隊長在內的堅強卡司，絕對令人耳目一新。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／漫威影業提供）

稍早，《驚奇4超人：第一步》釋出一支驚喜預告以及超前導海報，宣布將於台灣時間今晚（4）日晚間約莫9點隆重登場，前導預告從一群孩童衝到櫥窗前，看著「電視」上《驚奇4超人：第一步》預告即將播出的消息而興奮不已，充滿回歸故事原始1960年代的復古情懷。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

「漫威第一家庭」故事設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，漫威工作室的《驚奇4超人: 第一步》隆重介紹漫威的第一家庭「驚奇先生」李德理查斯、「隱形女」蘇史東、「霹靂火」強尼史東和「石頭人」班格林姆，他們面臨迄今為止最艱鉅的挑戰。

他們必須在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，同時保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」。而當行星吞噬者計劃吞噬整個星球及所有人，沒有人可以置身事外。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

以熱門影集《曼德洛人》和《最後生還者》成為新一代地表最強老爸的佩德羅帕斯卡接棒飾演驚奇隊長，《不可能的任務》系列凡妮莎寇比出飾新任隱形女，《噤界：入侵日》喬瑟夫昆恩是新一代霹靂火，《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許則是石頭人最新代言人。

行星吞噬者和銀色衝浪手則分別由《A.I.創世者》拉爾夫伊內森和《狼人》茱莉亞加納飾演，其他卡司還包括《時尚惡女：庫伊拉》保羅華特豪瑟、《怒火地平線》約翰馬可維奇和《星際救援》娜塔莎雷昂，漫威熱門影集《汪達幻視》導演麥特夏克曼轉戰大銀幕首度執導漫威電影宇宙系列電影。《驚奇4超人：第一步》將於今年7月23日震撼大銀幕全新出擊。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佩德羅帕斯卡, 驚奇4超人：第一步

讀者迴響

最新新聞更多

  1. S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況
  2. 12萬YTR健身教練金雄舒驟逝！享年36歲　「遺書突外流」死因有疑點
  3. 美女主播昔「得流感送醫急救」　不捨大S病逝悲嘆：很感傷
  4. 曝大S人氣巔峰期「片場暖舉」　丁寧感慨：把我當認識的人在關心
  5. 大S猝逝謝金燕不捨發聲！　PO夕陽背影照嘆：我們如此脆弱
  6. 《終極》女神公開超仙婚紗照　甜蜜告白未婚夫：餘生請多指教
  7. 日女星夫婦急送醫「社長尪不治身亡」！　昔爆小三轉正男方為她入贅
  8. 《絕命終結站》回來了！男遭鍊條勾鼻「被火海吞噬」手上刺青超毛
  9. 理想混蛋成員「機上巧遇大咖天團團員」！　忍到下機才合照：
  10. 「漫威第一家庭」回歸大銀幕！　佩德羅帕斯卡接棒《驚奇4超人》

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366