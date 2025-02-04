「漫威第一家庭」回歸大銀幕！　佩德羅帕斯卡接棒《驚奇4超人》

記者黃庠棻／台北報導

漫威又一回歸秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》將於今年7月震撼大銀幕！被稱為「漫威第一家庭」驚奇先生、隱形女、霹靂火、石頭人各顯神威，能力強大、空前無敵，包括新一代地表最強老爸佩德羅帕斯卡接棒驚奇隊長在內的堅強卡司，絕對令人耳目一新。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／漫威影業提供）



稍早，《驚奇4超人：第一步》釋出一支驚喜預告以及超前導海報，宣布將於台灣時間今晚（4）日晚間約莫9點隆重登場，前導預告從一群孩童衝到櫥窗前，看著「電視」上《驚奇4超人：第一步》預告即將播出的消息而興奮不已，充滿回歸故事原始1960年代的復古情懷。

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▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



「漫威第一家庭」故事設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，漫威工作室的《驚奇4超人: 第一步》隆重介紹漫威的第一家庭「驚奇先生」李德理查斯、「隱形女」蘇史東、「霹靂火」強尼史東和「石頭人」班格林姆，他們面臨迄今為止最艱鉅的挑戰。

他們必須在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，同時保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」。而當行星吞噬者計劃吞噬整個星球及所有人，沒有人可以置身事外。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月上映。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



以熱門影集《曼德洛人》和《最後生還者》成為新一代地表最強老爸的佩德羅帕斯卡接棒飾演驚奇隊長，《不可能的任務》系列凡妮莎寇比出飾新任隱形女，《噤界：入侵日》喬瑟夫昆恩是新一代霹靂火，《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許則是石頭人最新代言人。



行星吞噬者和銀色衝浪手則分別由《A.I.創世者》拉爾夫伊內森和《狼人》茱莉亞加納飾演，其他卡司還包括《時尚惡女：庫伊拉》保羅華特豪瑟、《怒火地平線》約翰馬可維奇和《星際救援》娜塔莎雷昂，漫威熱門影集《汪達幻視》導演麥特夏克曼轉戰大銀幕首度執導漫威電影宇宙系列電影。《驚奇4超人：第一步》將於今年7月23日震撼大銀幕全新出擊。