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大S病逝日本...唐綺陽21字悲痛發聲！示警「1星座」要注意身體

大S因流感過世，將於日本火化。（翻攝大S 徐熙媛臉書）

▲大S因流感過世，將於日本火化。（翻攝大S 徐熙媛臉書）

圖文／鏡週刊

藝人大S（徐熙媛）遊日期間因確診流感，後續併發肺炎逝世享年48歲，小S今（3日）悲痛證實此事，星座專家、「國師」唐綺陽得知此事後發文哀悼，盼家人保重節哀。

某日本旅遊粉專昨（2日）發文指台灣某大明星（女性）因流感於日本過世，相關線索讓大家狂猜是否為大S，傳聞也開始發酵，但一直都無法確認真假。

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直到今日上午小S（徐熙娣）透過經紀人證實此事，小S也說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

唐綺陽表示，請天秤保重身體。（翻攝臉書）

▲唐綺陽提醒天秤座要保重身體。（翻攝臉書）

消息一出震驚台灣、中國及韓國，不少名人紛紛發聲哀悼，唐綺陽下午1時發文，表示「勇敢追愛，活在當下⋯⋯沒有遷就、灑脫不悔，請一路走好」，並標註請大S家人保重節哀，「也請天秤保重身體」、「為愛而生」。


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