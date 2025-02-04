小S有多愛姊姊？曾揚言前世是夫妻　大S昔痛哭告白曝「網友全哭慘」

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，小S哀痛證實噩耗：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」字句真情流露令心疼。不過，許多網友都很擔心小S的狀況，因為兩人不只是家人更是朋友、工作夥伴，牽動著彼此的喜怒哀樂，小S曾在節目上對著大S說：「妳知道為什麼每次拍哭戲都要打給妳嗎？因為我發現全世界我最在乎、最愛的人是妳，我有小孩老公了，但妳總是讓我特別揪心，我真的很愛妳，我懷疑我們前世是情人、夫妻，不然我也不知道，為何我們的愛會深成這樣。」

▲大小S好感情是演藝圈眾所皆知的事情 。（圖／翻攝自臉書）



ASOS姊妹花象徵著許多人的青春，喜歡看著他們在節目上鬥嘴、打抱不平，更多的是家人間的羈絆，妹妹被欺負是大S出頭，而姊姊因跟男友吵架離家出走，小S甚至在節目上爆哭找人，當場喊話：「想讓你知道，家人都是愛妳的。」當年大S罹患躁鬱症，小S陪伴在旁，提到此處時更忍不住落淚，慶幸姊姊有撐下來。人生經歷大風大浪，兩人都互相陪伴，大S曾說過每當遇到困難第一個一定打給小S，「如果當下她沒接，我可能走不出那扇門。」

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▲▼姐妹倆是玩伴、家人，更是工作上最佳搭檔。（圖／翻攝自臉書）

另外，大S明明超級愛小孩，卻願意為了妹妹犧牲自己，小S當年生頭胎時，第一次抽血檢查，曾被醫生告知，有很高的機率會生下不健康的孩子。大S看妹妹心急如焚，竟跟上天禱告「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，願意生這個小孩」。

▲大S曾向神明許願願意替妹妹生不堅康的孩子 。（圖／翻攝自臉書）

而小S生三胎，總是一定要大S在產房牽著她的手給她鼓勵，當小S在面臨演藝事業低谷時，也是大S鼓勵她出來做節目，才會陸續主持《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，大S無疑是小S的大樹，小S即便在演藝圈經歷風波、謾罵，始終保持樂觀德的心態，唯獨家人是她的脆弱，「我很希望我愛的人都快樂，因為我覺得沒什麼事情是會讓妳痛苦的，除非家人死掉、或是我愛的人死掉。」

▲兩人陪伴彼此最重要的時刻。（圖／翻攝自臉書）

也有網友翻出大S過去對小S的一段真情告白，她說：「我要跟我妹妹說，妳是完美的女人，因為妳很有勇氣闖出一片天，然後妳還是很善良，不管這個世界上的人如何對待妳，總之妳就是一個完美的一個人，只是妳自己不知道。」如今大S離開去當天使，最懂小S的人不在了，ASOS少一角最痛的無疑是家人，外界紛紛希望小S能早日走出傷痛。

▲▼大S昔日告白小S，兩人忍不住痛哭 。（圖／翻攝自臉書）