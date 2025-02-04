ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S有多愛姊姊？曾揚言前世是夫妻　大S昔痛哭告白曝「網友全哭慘」

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，小S哀痛證實噩耗：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」字句真情流露令心疼。不過，許多網友都很擔心小S的狀況，因為兩人不只是家人更是朋友、工作夥伴，牽動著彼此的喜怒哀樂，小S曾在節目上對著大S說：「妳知道為什麼每次拍哭戲都要打給妳嗎？因為我發現全世界我最在乎、最愛的人是妳，我有小孩老公了，但妳總是讓我特別揪心，我真的很愛妳，我懷疑我們前世是情人、夫妻，不然我也不知道，為何我們的愛會深成這樣。」

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲大小S好感情是演藝圈眾所皆知的事情 。（圖／翻攝自臉書）

ASOS姊妹花象徵著許多人的青春，喜歡看著他們在節目上鬥嘴、打抱不平，更多的是家人間的羈絆，妹妹被欺負是大S出頭，而姊姊因跟男友吵架離家出走，小S甚至在節目上爆哭找人，當場喊話：「想讓你知道，家人都是愛妳的。」當年大S罹患躁鬱症，小S陪伴在旁，提到此處時更忍不住落淚，慶幸姊姊有撐下來。人生經歷大風大浪，兩人都互相陪伴，大S曾說過每當遇到困難第一個一定打給小S，「如果當下她沒接，我可能走不出那扇門。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼姐妹倆是玩伴、家人，更是工作上最佳搭檔。（圖／翻攝自臉書）

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

另外，大S明明超級愛小孩，卻願意為了妹妹犧牲自己，小S當年生頭胎時，第一次抽血檢查，曾被醫生告知，有很高的機率會生下不健康的孩子。大S看妹妹心急如焚，竟跟上天禱告「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，願意生這個小孩」。

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲大S曾向神明許願願意替妹妹生不堅康的孩子 。（圖／翻攝自臉書）

而小S生三胎，總是一定要大S在產房牽著她的手給她鼓勵，當小S在面臨演藝事業低谷時，也是大S鼓勵她出來做節目，才會陸續主持《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，大S無疑是小S的大樹，小S即便在演藝圈經歷風波、謾罵，始終保持樂觀德的心態，唯獨家人是她的脆弱，「我很希望我愛的人都快樂，因為我覺得沒什麼事情是會讓妳痛苦的，除非家人死掉、或是我愛的人死掉。」

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲兩人陪伴彼此最重要的時刻。（圖／翻攝自臉書）

也有網友翻出大S過去對小S的一段真情告白，她說：「我要跟我妹妹說，妳是完美的女人，因為妳很有勇氣闖出一片天，然後妳還是很善良，不管這個世界上的人如何對待妳，總之妳就是一個完美的一個人，只是妳自己不知道。」如今大S離開去當天使，最懂小S的人不在了，ASOS少一角最痛的無疑是家人，外界紛紛希望小S能早日走出傷痛。

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼大S昔日告白小S，兩人忍不住痛哭 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼大小S好感情 。（圖／翻攝自臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【這店員太強惹XD】點一份撈麵海底撈員工竟狂跳4首KPOP！

推薦閱讀

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像

大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
  2. 大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化
  3. 大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台
  4. 大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像
  5. 日媒關注大S流感猝逝！陸客吐不安…日網反指「觀光客多又不戴口罩」
  6. 醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步
  7. 唐從聖靠神模仿阿扁翻身　雙親失智20年！勸世有這症狀不能拖
  8. 小孟老師／2月4日星座運勢　金牛邂逅充滿驚喜
  9. 大S流感猝逝　醫揭「2重症指標」：比發燒更重要
  10. 小S有多愛姊姊？曾揚言前世是夫妻　大S昔痛哭告白曝「網友全哭慘」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366