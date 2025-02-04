在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

▲大S猝逝。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊時，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲；對此，有醫師分析，大S在國外醫療資源不便、未能及時住院治療，可能是影響病程的重要因素之一。在日本執業的胸腔內科醫師徐立恆指出，此事件涉及兩大關鍵點，一是日本醫院的分級制度，二是「日本醫師不喜歡看外國病人」。

雅丰竹北醫美診所副院長楊弘維分享，徐立恆說雖不清楚大S當時就醫及轉診的具體過程，但日本的醫院分級制度極為明確，像是箱根或北海道等偏遠地區的醫院，可能沒有急診室、值班醫師或加護病房（ICU），因此必須轉診，「不像台灣到處都是醫學中心」。他舉例說，自己前一天才去某家醫院值班，「整間醫院內科和急診就只有我一個醫師，而且也沒有ICU」，這種狀況在日本很常見。

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徐立恆還說，日本醫師不太願意看外國病人，除了為外國人看病收費直接300%起跳，語言溝通也是一大障礙。他提到，「日本醫師的英語能力普遍不如台灣醫師，醫病溝通有困難，醫師詢問病史極端重要，所以這或許是delay病程的關鍵。」不過，他也強調，語言能力因人而異，也不能怪日本醫師，「旅平險有附醫療費用理賠，但可沒有附醫師來幫你看診。」

據傳，負責大S行程的導遊透露，大S在1月29日開始出現咳嗽、哮喘等症狀，當晚前往溫泉鄉箱根，並在2月1日前曾4度就醫，但被醫院反覆要求回家休息，直到第三次才確診A型流感，卻並未獲得進一步治療，因此醫界推測，在國外就醫延誤可能是導致病逝的原因之一。