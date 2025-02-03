具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和韓星具俊曄的緣分橫跨20年，終於在2022年開花結果，怎料，大S突然病逝，幸福的時光持續不到3年便戛然而止，令人痛心。韓國網紅宋讚養3日對此發文，坦言自己一直不相信愛情能有多美好，直到看見具俊曄與大S重逢，才了解到「最純粹的愛情」。

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▲具俊曄和大S在2022年結婚。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

宋讚養在文中提到，他過去一直認為小說、漫畫以及電影中的愛情故事僅僅是想像，「然而，打破了我的這想法的就是一對台韓夫妻整整20多年的真實故事。」他也表示，每次看到相關消息時，都會不禁微笑，並且真心希望他們能夠幸福到永遠，「也希望漸漸變成愛情荒蕪之地的現代生活當中，能夠讓大家看到純粹的愛情依然存在。」

▲▼具俊曄和大S在20年後重逢並結婚，愛情故事令人動容。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）

宋讚養表示，自己一直希望能夠親自訪問到大S夫婦，怎料大S突然和具俊曄天人永隔，讓他感到痛心，也難以想像對方的家屬和丈夫會流下多少淚水。宋讚養說，雖然自己只是個無法實現夢想的外人，但想以真心祝福大S夫婦的身份，對具俊曄說：「假如這是命中註定的結局，那前面這3年對她來說，『你』一定是她最後、並且最大的禮物。」

宋讚養也PO出具俊曄剛結婚時，出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的截圖，感慨說：「對我來說，這會是在我人生當中，能夠親眼所見的一個男人最美麗的告白。」

此前，大S的好友賈永婕表示有見到大S最後一面，並透露：「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足已。在愛中道別，期待再相逢！」