ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和韓星具俊曄的緣分橫跨20年，終於在2022年開花結果，怎料，大S突然病逝，幸福的時光持續不到3年便戛然而止，令人痛心。韓國網紅宋讚養3日對此發文，坦言自己一直不相信愛情能有多美好，直到看見具俊曄與大S重逢，才了解到「最純粹的愛情」。

►更多【大S過世】相關新聞

▲▼具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」他：最純粹的愛情。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲具俊曄和大S在2022年結婚。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

宋讚養在文中提到，他過去一直認為小說、漫畫以及電影中的愛情故事僅僅是想像，「然而，打破了我的這想法的就是一對台韓夫妻整整20多年的真實故事。」他也表示，每次看到相關消息時，都會不禁微笑，並且真心希望他們能夠幸福到永遠，「也希望漸漸變成愛情荒蕪之地的現代生活當中，能夠讓大家看到純粹的愛情依然存在。」

▲具俊曄和大S婚紗照曝光。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）

▲▼具俊曄和大S在20年後重逢並結婚，愛情故事令人動容。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）

▲▼ 大S獨自扛下花癡罵名　具俊曄還原「20年前分手」：抱著彼此哭一晚。（圖／翻攝自tvN）

宋讚養表示，自己一直希望能夠親自訪問到大S夫婦，怎料大S突然和具俊曄天人永隔，讓他感到痛心，也難以想像對方的家屬和丈夫會流下多少淚水。宋讚養說，雖然自己只是個無法實現夢想的外人，但想以真心祝福大S夫婦的身份，對具俊曄說：「假如這是命中註定的結局，那前面這3年對她來說，『你』一定是她最後、並且最大的禮物。」

宋讚養也PO出具俊曄剛結婚時，出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的截圖，感慨說：「對我來說，這會是在我人生當中，能夠親眼所見的一個男人最美麗的告白。」

此前，大S的好友賈永婕表示有見到大S最後一面，並透露：「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足已。在愛中道別，期待再相逢！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 具俊曄, 徐熙媛, 宋讚養

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳淡如喊話「留空間給大S親人」　悲嘆：沉默權利都被剝奪
  2. 具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
  3. 「七仙女」吳佩慈發聲！　不捨大S病逝8字洩30年真情
  4. 具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳
  5. 大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
  6. 賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別：下輩子投胎當姐妹
  7. 汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變
  8. 蔡康永發文悼大S「想像妳仍安好生活著」！　悲痛發聲網刷一排加油
  9. 大S驟逝入夢！Makiyo悲曝「夢中最後對話」　喊話：謝謝妳疼愛我們
  10. 張蘭發文悼念大S！　「熙媛離世是共同損失」願協助後事處理

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366