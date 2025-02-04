大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

▲大S因流感併發肺炎，2日在日本猝逝，享年48歲，結束了她燦爛又率性的一生。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，意外在日本猝逝，享年48歲，結束了她率性又戲劇化的一生，不僅身邊親友悲慟欲絕，粉絲更是驚訝到無法接受。據本刊接到消息指出，大S上月出席友人活動時就被傳染流感，剛到日本還是咳嗽不止，甚至出現昏睡症狀，連幾天沒出飯店，期間雖二度叫救護車，但錯過了黃金治療時間，2日早上7點在醫院病逝，留給陪同在旁的徐家人無限悲痛。

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▲大小S的搞怪風格，在當年引起廣大粉絲喜愛。（圖／鏡週刊提供）

據友人指出，大S是上月底和家人一同出席活動時被傳染流感，但春節還是照原訂計畫出國，因為不想影響家人旅遊行程，頭2天都留在飯店養病，據悉2月2日凌晨，在台灣的親友和工作人員就接到大S病危的消息，全都錯愕到不敢相信。前夫汪小菲3日從泰國急奔回台，對於前妻死訊也感到難過不已。

▲敢愛敢恨的大S，驟然離世，留給粉絲們無限遺憾。（圖／東方IC）

大S出事後，徐家人原本討論想利用包機方式，將她的遺體運回台灣並進行火化安葬，但據悉最後還是決定先在日本火化，再把她骨灰帶回台灣，至於告別式目前還在協商中。

▲大小S和范曉萱（左2）、吳佩慈（左3）、范瑋琪（右2）、Makiyo（左1）等人感情深厚。（圖／東方IC）





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