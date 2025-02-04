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好友大S驟逝　林志玲深夜PO黑底文「真的太心痛了」

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎離世，享年48歲。好友林志玲得知消息之後十分難過，她今日（4日）凌晨在IG發文，內容僅有簡短6字，「真的太心痛了」；其他網友也紛紛留言表示難過，「今天新聞我也看哭了，真的好難過」、「她要我們記得她美美的樣子」。

▲大S、林志玲。（圖／ETtoday）

▲大S（左）驟逝，讓好友林志玲（右）相當難過。（圖／ETtoday資料照）

大S在春節期間前往日本進行家族旅行，卻因流感併發肺炎離世，讓許多演藝圈好友、粉絲相當難過。大S的家屬透過小S的經紀人發表聲明，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你together remember forever。」

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好友林志玲3日透過經紀人表示，「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

林志玲凌晨發文。（圖／翻攝自IG／chiling.lin）

▲林志玲4日凌晨在IG發文。（圖／翻攝自IG／chiling.lin）

林志玲4日凌晨在IG發布一篇黑底白字文章，內容只有簡短6字，「真的太心痛了」。網友們也紛紛留言表示難過，「今天新聞我也看哭了，真的好難過」、「她要我們記得她美美的樣子」、「真的不能接受」、「我們都很難過」、「請志玲姐姐一定要好好陪小S，真的很怕她承受不住自己也垮了」。

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林志玲, 大S, 徐熙媛, 流感, 肺炎

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