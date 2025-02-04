「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

▲大S徐熙媛猝逝。（圖／記者徐文彬攝）



記者張靖榕／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）春節在日本旅遊期間猝逝，享年48歲，消息震驚娛樂圈；妹妹小S（徐熙娣）親口證實了這一消息，並向外界表達沉痛哀悼。然而，電商「486先生」陳延昶發文譏諷，願大小S都投胎到中國，永遠當中國人，發言引發極大爭議，後來的「道歉文」仍讓粉絲們相當不滿。

486先生在得知大S離世的消息後，於臉書發文，「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」隨後又補充：「台灣少了一個堂堂正正的中國人。」此外，他在X又說，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

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這些言論隨即引發網友強烈反彈，甚至綠營支持者也對其發言感到不滿。然而，486先生並未認為自己的言論有錯，晚間再次在臉書及X發文回應：「他本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人？」隨後又表示，「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」

486先生的發言持續引發熱議，許多網友批評他「毫無同理心」、「冷血無情」，甚至有人發起抵制行動，呼籲網友取消對其電商平台的支持。另一方面，也有部分支持者認為他的言論是針對大S過去的政治立場，並非單純惡意攻擊。