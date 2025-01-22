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持修拍MV「17個小時崩潰」　哭到受不了：我要走了　

記者蔡琛儀／台北報導

持修去年底推出新專輯《受》，其中歌曲〈再一次就好〉是持修私心最愛的曲目，他再度攜手老搭檔導演何帛儒，親身參與MV故事發想，他也在MV中挑戰「哭戲」，拍完後他筋疲力盡地說：「以前沒拍過那麼久的MV，這次拍了17個小時。」還直接起身嚷著：「我要走了！」

▲▼持修〈再一次就好〉。（圖／EMI提供）

▲持修〈再一次就好〉MV挑戰哭戲。（圖／EMI提供）

MV表達對於失去的依戀，持修將滿溢的情感，寄情於一株盆栽，不論在家裡、在路上，甚至到兒童樂園玩耍，他都不忘抱著盆栽。持修表示，「很有趣的故事，寫一個人跟已經逝去的另一伴的骨灰，所化成的盆栽之間的故事，跟這首歌一樣，表達對於『放手』這件事情，並沒有辦法那麼簡單的就放手，還是有所留戀。」

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一幕心愛的女孩躺在病床上，呼吸讓她的氧氣罩越來越霧，病床前的持修情緒也跟著潰堤；而最初導演希望能有哭戲，擔心哭不出來的持修，提前請當演員的朋友，集訓了三個小時，持修大讚：「真的很專業，很嚴格！當那天晚上在朋友面前能突破自己的時候，我就有預感MV拍攝會表現得很厲害！」

▲▼持修〈再一次就好〉。（圖／EMI提供）

▲持修去年推出新專輯。（圖／EMI提供）

他曾透露自己心裡嚮往的戀愛是瘋狂的，更自喻〈再一次就好〉是一首「轉大人」的歌，付出所有去愛，雖然過程中可能會受傷，但總會獲得新的東西。此外他將在2月16日於遠百信義A13北面廣場舉辦與歌迷們見面的大型戶外活動，首次亞洲巡演也即將展開。

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