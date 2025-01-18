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陳冠宇揭12強幕後！幸運吊飾藏感人含義　放閃郭俊麟網直呼：果然是真愛

記者孟育民／台北報導

TVBS網路節目《鞋來開箱》繼訪問人稱「台灣隊長」的統一獅球員陳傑憲後，再度邀請到在世界棒球12強賽中繼出賽六場無失分，人稱「陳陳大丈夫」的陳冠宇。專訪中他帶來爭戰球場的國旗配色釘鞋、實戰手套、12強冠軍獎牌，以及「無敵星星」吊飾。訪談過程中，陳冠宇除了自曝手套顏色對自己投球成績有著關鍵影響，擁有大食量的他，面對殘酷二選一的「麵食誘惑vs.統一獅球員郭俊麟」，也不負網友期待，大方選擇螢幕CP！

▲▼《鞋來開箱》邀請到人稱「陳陳大丈夫」的樂天桃猿投手陳冠宇 。（圖／TVBS提供）

▲▼《鞋來開箱》邀請到人稱「陳陳大丈夫」的樂天桃猿投手陳冠宇 。（圖／TVBS提供）

▲▼《鞋來開箱》邀請到人稱「陳陳大丈夫」的樂天桃猿投手陳冠宇 。（圖／TVBS提供）

訪問中陳冠宇帶來了實戰手套，除了分享身為投手對手套選擇的考量，花絮中也提到手套顏色對自己投球成績影響很大，「以前（手套）都會用一些很奇怪的顏色，結果投不好，粉紅色有用過，結果投超爛的。」陳冠宇說到有一年投球成績不佳，所以找上了算命師，對方除了算出手套要以暗色為主，當時染一頭亞麻綠的他，還被說髮色跟面相不太合。陳冠宇聽到算命師勸告，立馬就將頭髮染回黑色，結果隔一年球就投得就很順，這段故事也讓主持人張良瑜聽了嘖嘖稱奇。

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▲▼《鞋來開箱》邀請到人稱「陳陳大丈夫」的樂天桃猿投手陳冠宇 。（圖／TVBS提供）

▲陳冠宇接受張良瑜訪問。（圖／TVBS提供）

去年底奪下首勝的12強棒球賽中，「無敵星星」吊飾也被球迷視為奪冠秘密武器之一。陳冠宇這次也帶來這款吊飾，並還原當時球隊確定晉級冠軍賽時，後勤團隊在東京跑了六、七家店才買齊所有球員教練的數量。陳冠宇也提到這顆星星帶給他的意義，「當下的Moment是需要帶著一顆無敵星星，我們每個人都有一條命去衝，就算犧牲掉也沒關係，後面還有很多星星可以保護著你。」談到這場熱血沸騰的比賽，依舊令他十分感動。

▲▼《鞋來開箱》邀請到人稱「陳陳大丈夫」的樂天桃猿投手陳冠宇 。（圖／TVBS提供）

▲陳冠宇分享「無敵星星」吊飾背後意義。（圖／TVBS提供）

被球迷戲稱「最閃CP」組合的陳冠宇及統一獅投手郭俊麟，兩人除了一起經歷近14年的國際賽場征戰，場外的甜膩互動更是球迷津津樂道的話題。擁有巨大食量的陳冠宇，先前遭郭俊麟爆料吃拉麵一次能吃上六坨麵，而這次殘酷二選一題目便以兩個最愛「六坨拉麵vs.郭俊麟」直球對決。陳冠宇面對題目立馬陷入選擇困難，幾經思考後竟捨棄麵食誘惑，大方選擇郭俊麟，讓不少人看了直呼「果然是真愛」。

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陳傑憲, 棒球, 陳冠宇, 台灣隊長, 鞋來開箱, 12強, 張良瑜

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