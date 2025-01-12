劉德華香港演唱會傳鬥毆、有炸彈！　警方出動8次「全是假報案」

記者劉宛欣／綜合報導

天王劉德華10日在香港舉行此次巡迴的最後一場演唱會，吸引眾多歌迷到紅磡香港體育館觀賞。不過，當晚卻發生多起虛假報案，從火警、打架到可疑車輛等，警方整晚接獲至少8起報案，經調查後均證實為假。警方表示，所有報案電話均來自同一號碼，案件目前列為「浪費警力」處理。

▲劉德華巡迴演唱會香港站日前登場。（圖／台灣映藝提供）

根據港媒報導，第一次報案發生在10日晚間8時51分，一名自稱紅館人員的報案者聲稱後台電線起火並受傷，消防及救護人員迅速趕到現場，但未發現火警。緊接著一直到10點多，連續有報案稱有可疑車輛、有人打架、有觀眾身體不適、座位有白色粉末、舞台上有炸彈等等，警員調查後均證實是假的。

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▲劉德華演唱會有人惡作劇亂報案。（圖／台灣映藝提供）

警方表示，所有報案均來自同一電話號碼，但未能在現場找到報案人，初步認為這些事件是惡意虛報，並已展開調查。同時，警方也斥責虛報行為不僅浪費公共資源，還對現場秩序造成干擾，呼籲民眾珍惜公共資源，切勿惡意報案。

另一方面，劉德華在演唱會後接受採訪時提到，他計畫在年後於電視劇《長安的荔枝》中客串，並於年中進入《流浪地球》劇組拍攝，引發網友熱烈討論。