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咪妃挺鬼鬼未婚生女：經濟能力能讓孩子生活好！　見吐槽留言超問號

記者王靖淳／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）昨（10）日無預警公開懷孕產女的喜訊，事後更透露自己沒有結婚，消息曝光後引發外界討論，就連網紅咪妃都發文談論此事，「以她的經濟能力和資源，都能有辦法讓她的孩子生活的很好！」並對吐槽鬼鬼的評論表示傻眼。

▲▼咪妃談鬼鬼未婚生女。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811、juliamisakii）

▲咪妃發文談鬼鬼未婚生女。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811、juliamisakii）

咪妃提到，有關鬼鬼未婚生女的消息引起外界的關注，對此她認為，當事人公布喜訊時，大家應該只對此表示祝賀，而不應過度揣測或評論其他細節，特別是涉及私人生活的部分，「如果一個人公布喜訊就恭喜當下的事情就好。」咪妃進一步表示，即便鬼鬼選擇單獨生小孩，只要她有足夠的經濟能力和資源，就完全有能力確保孩子得到良好的照顧。

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▲▼咪妃談鬼鬼未婚生女。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811、juliamisakii）

▲咪妃發文談鬼鬼未婚生女。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃強調，個人選擇應被尊重，並不應受到無謂的社會壓力或負面評價，「今天版面滿滿都是鬼鬼懷孕生子喜訊，但看到底下留言真的超問號？？？真的沒必要欸。」咪妃還分享她在做公益時遇到的一個小妹妹的經歷，透露對方因為父母離婚而感到困擾。咪妃向她解釋，世界上存在各種不同的家庭組合，每種都有其獨特之處。她提到，有的家庭由祖父母撫養，有的由同性伴侶組成，還有的孩子是被領養的。展現個人對於家庭多樣性的包容與支持。

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關鍵字

鬼鬼, 吳映潔, 咪妃, 網紅, YouTuber, 懷孕, 生小孩

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