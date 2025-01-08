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又有藝人出車禍！任容萱自爆年前「下班時間擦撞」　還原事發過程

記者黃庠棻／台北報導

女星Selina（任家萱）於2023年9月產下兒子「小腰果」，正式升格為新手媽媽，全家因為小腰果出現，聚會更加頻繁。妹妹任容萱今（8）日出席「陽光基金會」的公益活動時，也被問及一家人跨年的行程，卻意外爆出在2024年年底發生車禍的消息，引起眾人驚呼。

▲任容萱出席「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲任容萱出席公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

任容萱今（8）日出席「陽光基金會」的公益活動，擔任「陽光孩子助學培力計畫」大使，一講到姊姊的兒子小腰果馬上露出滿滿笑容，坦言目前自己已經可以獨自帶小孩一整天，但認了「帶完一天後，要休息兩三天」因為現在寶寶已經會走路、跑步，必須要隨時專心盯著，防止意外發生。

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▲任容萱出席「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲任容萱出席公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

不過，任容萱也提到自己在2024年年末的時候過得不太順利，除了在跨年夜當天發高燒到38.8度之外，某一天驅車前往姊姊Selina家要吃麻油雞時，在下班時間、車流量高峰期時與前車發生擦撞，還原當時情況「要切出去時，不小心碰到前面的車」。

▲任容萱出席「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲任容萱自爆在年底出車禍。（圖／記者林敬旻攝）

所幸，任容萱與前車車主都沒有受到太大傷害，只有兩台車有碰撞的痕跡，她也透露對方相當冷靜地跟她一起等待警察處理，說道「兩邊車子都有損傷，有賠錢，但有保險處理」，坦言「現在都在復原，車禍也沒有很嚴重」，為此媽媽還去替她求了平安符，而她自己事後也有到行天宮走走。

▲任容萱出席「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲任容萱自爆在年底出車禍。（圖／記者林敬旻攝）

此前，任容萱透露自己在車禍前不小心講錯話，原來是她跟朋友聚餐時，友人剛好出了個小車禍，當下她一聽直覺性講出「我還沒有出過車禍」，當時朋友立刻提醒她不要亂講話，沒想到才過一個禮拜自己就出了車禍，幸好「人、身都沒有大礙」。

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