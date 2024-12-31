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朱海君久違露面近況曝！屏東跨年喊「今天還沒結婚」　親切互動台下歌迷

記者孟育民／台北報導

藝人NONO在去年6月間演藝圈me too風波中，因「小紅老師」率先揭發，接連遭多名女子指控涉嫌性侵，目前案情還在審理，而老婆朱海君也跟著受牽連，許久未曾公開露面。朱海君今（31日）現身屏東跨年晚會，她一出場開心向台下粉絲熱情打招呼，更邀請大家跟著節奏一起揮手，一連帶來多首歌曲，心情似乎相當好！

▲▼朱海君久違開唱。（圖／翻攝自YouTube／APPTV）

▲朱海君現身屏東跨年。（圖／翻攝自YouTube／APPTV）

朱海君身穿全白套裝，向台下打招呼，陪伴大家迎接新年：「大家好，大家晚安，我最愛的東港，所有的觀眾、相親朋友們，我是朱海君！」朱海君表示今天特別開心，因爲自己恰巧是美濃人，喊話屏東永遠是最熱情的，「來一波最有氣質的尖叫聲！」

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▲▼朱海君久違開唱。（圖／翻攝自YouTube／APPTV）

▲▼朱海君久違開唱。（圖／翻攝自YouTube／APPTV）

▲▼朱海君久違開唱。（圖／翻攝自YouTube／APPTV）

底下有人舉著她的燈牌，甚至還有從台北、台中、台南、澎湖等地來支持她，她驚喜直呼：「我看到我的光明燈，我可以借現場朋友的手，給我的光明燈掌聲鼓勵嗎？」她更當場送上新年禮物，唱到一半親民走下台簽名、合照，寵粉無極限。有粉絲大喊：「今天都還在等妳。」讓朱海君立馬回應：「你們都在等我，還好我今天還沒結婚，我們下輩子關起門說。」

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