ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天跨年開唱！阿信一句話全場暴動了　冠佑憶往事遭吐槽：逢場作戲

記者孟育民／桃園報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，今（31日）迎來跨年場，和粉絲一起迎接新年。開場一連嗨歌全場沸騰，絲毫不受外面天氣寒冷影響，不過台上五人妙語如珠，逗得台下觀眾笑不停，冠佑有感地說：「有一年我們剛好沒有跨年演唱會，那年以為心理輕鬆一點，沒想到那是個錯覺，那天我就去外面烤肉，但是那天以為會很有趣，結果心裡蠻空虛。」沒想到立馬團員吐槽：「是跟誰那麼空虛？酒肉朋友？逢場作戲？」讓冠佑笑說：「逢場作戲就做戲！」

▲▼五月天跨年開唱。（圖／相信音樂提供）

▲五月天跨年開唱。（圖／相信音樂提供）

冠佑表示，每年跨年就是要跟粉絲一起度過，現場做出承諾，「你們都是五月天，希望接下來每個跨年都可以和你們一起。」阿信說：「所有哦，有沒有人要跟冠佑一起空虛的烤肉跨年？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

怪獸談及跨年跟以往的演出有什麼不同，「因為只有這一天，我們演唱會才能唱過12點，以前只要跨過10點就要跟大家說對不起，現在過12點要跟大家說『太開心了』，希望大家都有儲備好體力，一起嗨到最後。」

▲▼五月天跨年開唱。（圖／相信音樂提供）

▲怪獸。（圖／相信音樂提供）

阿信說朋友就是老的好，今晚將和大家一起創造回憶，也預告會演唱新歌，「今天晚上不但會有舊的回憶，還會有全新的歌曲，我是說也許，如果大家很熱情，這個也許就會成真。」團員接著說：「你們很熱情的話，阿信就下去寫，最新的哦！」話一出讓全場暴動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五月天, 阿信, 冠佑, 瑪莎, 怪獸, 石頭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日娛連爆3喜事！《進擊巨人》聲優神谷浩史宣佈結婚　娶回小16歲女星
  2. 小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊
  3. 大牙跨年夜宣布：終於工作來了！　昔控陳建州性騷一度失業
  4. 五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲
  5. 台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長
  6. 朱海君久違露面近況曝！屏東跨年喊「今天還沒結婚」
  7. 《星際大戰》安格斯麥金尼斯離世！享壽78歲　家人悲痛證實
  8. 2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！
  9. 快訊／韓星輝人降臨台中！超誠意半小時演唱　現場湧24萬人海
  10. 二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366