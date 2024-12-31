記者孟育民／桃園報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，今（31日）迎來跨年場，和粉絲一起迎接新年。開場一連嗨歌全場沸騰，絲毫不受外面天氣寒冷影響，不過台上五人妙語如珠，逗得台下觀眾笑不停，冠佑有感地說：「有一年我們剛好沒有跨年演唱會，那年以為心理輕鬆一點，沒想到那是個錯覺，那天我就去外面烤肉，但是那天以為會很有趣，結果心裡蠻空虛。」沒想到立馬團員吐槽：「是跟誰那麼空虛？酒肉朋友？逢場作戲？」讓冠佑笑說：「逢場作戲就做戲！」

▲五月天跨年開唱。（圖／相信音樂提供）

冠佑表示，每年跨年就是要跟粉絲一起度過，現場做出承諾，「你們都是五月天，希望接下來每個跨年都可以和你們一起。」阿信說：「所有哦，有沒有人要跟冠佑一起空虛的烤肉跨年？」

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怪獸談及跨年跟以往的演出有什麼不同，「因為只有這一天，我們演唱會才能唱過12點，以前只要跨過10點就要跟大家說對不起，現在過12點要跟大家說『太開心了』，希望大家都有儲備好體力，一起嗨到最後。」

▲怪獸。（圖／相信音樂提供）

阿信說朋友就是老的好，今晚將和大家一起創造回憶，也預告會演唱新歌，「今天晚上不但會有舊的回憶，還會有全新的歌曲，我是說也許，如果大家很熱情，這個也許就會成真。」團員接著說：「你們很熱情的話，阿信就下去寫，最新的哦！」話一出讓全場暴動。