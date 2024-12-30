唐從聖出席「床的世界」陳總告別式！帶失智母拍CM…揭他生前暖舉

記者陳芊秀／綜合報導

本土寢具大廠，興櫃公司「床的世界」總經理陳俊傑於11月30日驟逝，享年51歲。藝人唐從聖曾接拍床墊廣告，昨日（29）出席陳俊傑的告別式，並在社群網站寫下一段告別文，令人鼻酸。

▲唐從聖出席「床的世界」總經理陳俊傑告別式，哀傷寫告別文。（圖／翻攝自臉書）

唐從聖曾分享與患有失智症媽媽一起接拍「床的世界」廣告的故事。他去年（2023）10月拍廣告那天，原本劇本設定是與「床的世界」董娘一同入鏡，但因董娘身體微恙無法到場，劇組一度煩惱找不到人，當時他跟總經理陳俊傑聊到，原本打算帶媽媽到現場看拍攝，陳總靈機一動提議請唐從聖的母親入鏡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於當時媽媽並不在現場，陳俊傑的秘書與司機開豪車接唐從聖的母親過來，並在劇組的引導與關懷下完成拍攝，過程意外順利。首次拍廣告的唐媽媽表現自然，甚至獲得陳總的大紅包作為鼓勵。廣告播出後，唐媽媽在失智症日照中心上課時被同學認出，還熱情推薦家裡的床很好睡，讓身為兒子的唐從聖對陳總相當感謝。

▲唐從聖去年拍「床的世界」廣告臨時出狀況，總經理陳俊傑特地派車接他患有失智症的媽媽到現場合體拍攝。（圖／翻攝自臉書）

然而事隔不到一年，陳俊傑卻突然辭世，唐從聖曬出告別式的照片，現場有多張陳俊傑為自家品牌拍攝的宣傳造型照。他不禁寫道「今天參加你的畢業典禮，你真的……太帥了！」他形容陳總是爸媽眼中孝順顧家的阿傑，同事眼中認真拼搏的「陳總」，朋友眼中重情重義的「床老大」，網友眼中活潑逗趣的「JASON哥」，連當了天使，也不忘記賣床的使命，「說好的～你會在天上繼續照顧大家，陪伴著大家繼續打拼，床老大…. R.I.P」，文末Hashtag也特別寫下「我的夢想就是幫你實現你的夢想」。

▲「床的世界」總經理陳俊傑為人海派，生前與爸媽也曾為自家品牌合拍廣告。（圖／翻攝自臉書）

陳俊傑弟弟陳三傑證實，他是因為爬樓梯時不慎跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效離世。他生前身為二代接班，從基層做起，與弟弟陳英傑、陳三傑一起打拼，協議40年不分家，為人海派，並曾在母親節、父親節與雙親一起合體拍廣告，驟然離世令人相當不捨惋惜。