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《全面引爆》成日本年度最賣座　聯動《法醫女王》、《MIU404》引話題

文／人物誌

年底壓軸日本電影《LAST MILE：全面引爆》，於12月20日在臺上映，在日繳出突破59億日圓的好表現。由《法醫女王》導演塚原亞由子、編劇野木亞紀子再度攜手合作，並集結滿島光、岡田將生擔綱主演，以及米津玄師獻唱主題曲〈がらくた〉，用最高規格打造的拆彈懸疑電影，讓影迷感受到許久未體會的緊張刺激。

《LAST MILE：全面引爆》講述在「黑色購物節」期間，電商平台Daily Fast推出一系列的優惠促銷活動，對新上任的主管舟渡艾蓮娜（滿島光飾）來說，確保物流中心順利運作便是她的首要任務。然而，神秘爆炸案的發生，所有線索都指向Daily Fast，艾蓮娜與團隊經理梨本孔（岡田將生飾）為此傷透腦筋，究竟是何人所為？犯罪動機又是什麼？剩下的炸彈包裹又在何處？

▲電影中連結《法醫女王》。 （圖／《LAST MILE：全面引爆》劇照，下同）

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網購炸彈事件頻傳！高人氣日劇聯動引起話題

「網購」作爲大眾慣用的購物方式，讓每天都有海量的包裹，透過物流車四處流竄，日夜奔波的宅急便業者已是現代人的日常風景。《LAST MILE：全面引爆》以購物節期間的電商公司為故事舞台，令影迷看見網路購物背後辛酸的一面，同時也以包裹被調換為炸彈的設定，畏懼包裹的不安感與期待開箱的喜悅產生衝突，這份不和諧的氛圍，更是吸引著影迷期待主角們抽絲剝繭的推理。

以執導《法醫女王》、《型男主廚三星夢》、《在咖啡冷掉之前》深受劇迷喜愛的塚原亞由子、野木亞紀子，這次在電影中更是連結了《法醫女王》和《MIU404》兩部作品，石原聰美、井浦新、市川實日子、松重豐、星野源、綾野剛，兩派人馬在電影中，各自扮演著偵查要角，在首映會上，松重豐和石原聰美出現時，更是讓觀眾席傳來陣陣驚呼。

影射勞權低落與體系腐敗　炸彈引爆勞權覺醒發人深省

《名偵探柯南》作者青山剛昌、電玩《死亡擱淺》製作人小島秀夫均對《LAST MILE：全面引爆》給予高度評價。電影除了刻畫爆彈危機，更是以Daily Fast不可撼動的「稼動率」，諷刺勞工權利的低落，不論是總部員工或是負責配送的物流人士，在大企業追求最高利益的策略之下，基層員工只能淪為體系中的被剝削者，即便賠上性命，也無法改變企業只重視稼動率的事實。

《LAST MILE：全面引爆》現已在台上映，上映戲院須再至「GaragePlay 車庫娛樂」官方網站進行確認，趁著佳節氣氛濃厚的聖誕檔期，純正的日式懸疑推理劇情電影，無疑是電影迷們最好的聖誕禮物。另外，電影中被劇迷戲稱為「野木宇宙」的夢幻聯動，相信在塚原亞由子、野木亞紀子日後的作品，也有機會看到令人會心一笑的驚喜客串！

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

人物誌, 謝盈萱, 全面引爆, 法醫女王, MIU404, 電影, 滿島光, 岡田將生

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