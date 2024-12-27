陳傑憲辣妻「透視中空衣」挺超巨孕肚被拍！他脫光上空…下秒互動超甜

記者潘慧中／綜合報導

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍後，陳傑憲的卓越球技、寵妻愛家形象深植人心，老婆綺綺（Hailey）、前啦啦隊女神也因此備受關注。尤其是綺綺27日上傳當初懷第二胎時，夫妻倆一起拍攝的孕婦寫真，幸福指數破表！

▲綺綺分享之前和陳傑憲一起拍攝的孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



照片中，可以看到綺綺綁起一半的頭髮，化上深邃精緻的妝容，披上黑色短版外套，露出內搭的透視背心，中空剪裁剛好襯托出渾圓孕肚，下半身搭配同色系長裙，帥氣中又不失女人味。

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▲陳傑憲輕撫綺綺的肚皮。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



陳傑憲和綺綺一起拍攝的時候，單穿黑色西裝外套，時而捧著老婆的孕肚，時而上空和妻子近距離互動，時而相互擁抱著，真實互動完全藏不住喜歡彼此的心。

▲▼陳傑憲和綺綺的互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



有趣的是，綺綺透露雖然這是她最後一組的孕婦寫真，但陳傑憲趁她換衣服的空檔拍攝了幾張獨照，成果曝光後，她開玩笑說：「是我喜歡的有木村倒頭栽的感覺。」

▲綺綺笑指陳傑憲的這組照片「有木村倒頭栽的感覺」。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）