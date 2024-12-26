記者潘慧中／綜合報導

倪暄曾是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，一度被球迷譽為「最美啦啦隊員」。如今雖已離開球團，仍不時會分享生活。她26日便在社群網站寫下稍早在星巴克等洗手間的時候，居然遇到一件「原地爆炸傻眼」的事情。

▲倪暄剛剛在星巴克遇到一件很傻眼的事情。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



倪暄在Instagram限時動態透露，剛剛在星巴克等洗手間時，前面的阿姨在廁所待了超過10分鐘，於是敲門示意後面還有人，沒料到「她給我出來故意不沖水（大號）」。

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▲倪暄不敢相信有人故意不沖水。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



倪暄進去洗手間後，馬上被眼前的景象嚇到，立即出來跟阿姨說「哈囉妳沒沖水欸」。然而，這位阿姨繼續洗手，還假裝沒聽到，甚至故意用力抽擦手紙，最後瞪了倪暄一眼才走掉。

▲倪暄還被阿姨瞪。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



倪暄頓時無言以對，「哇靠…ㄍㄢ怎麼有人這麼沒水準阿」，當下感到極度傻眼，只能事後和粉絲訴苦。

倪暄IG全文：

哇靠

剛剛在星巴克等洗手間

前面的阿姨進去超級久（十分鐘以上）

我想說敲敲門示意一下後面還有人

結果她給我出來故意不沖水（大號）

我進去嚇到出來跟她說

哈囉 你沒沖水欸

然後繼續洗她的手裝沒聽到

再故意抽擦手紙抽的很大力

然後瞪我走掉

ㄍㄢ怎麼有人這麼沒水準阿

我原地爆炸傻眼欸