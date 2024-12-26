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倪暄去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準

記者潘慧中／綜合報導

倪暄曾是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，一度被球迷譽為「最美啦啦隊員」。如今雖已離開球團，仍不時會分享生活。她26日便在社群網站寫下稍早在星巴克等洗手間的時候，居然遇到一件「原地爆炸傻眼」的事情。

▲▼倪暄。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

▲倪暄剛剛在星巴克遇到一件很傻眼的事情。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

倪暄在Instagram限時動態透露，剛剛在星巴克等洗手間時，前面的阿姨在廁所待了超過10分鐘，於是敲門示意後面還有人，沒料到「她給我出來故意不沖水（大號）」。

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▲▼倪暄。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

▲倪暄不敢相信有人故意不沖水。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

倪暄進去洗手間後，馬上被眼前的景象嚇到，立即出來跟阿姨說「哈囉妳沒沖水欸」。然而，這位阿姨繼續洗手，還假裝沒聽到，甚至故意用力抽擦手紙，最後瞪了倪暄一眼才走掉。

▲▼倪暄。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

▲倪暄還被阿姨瞪。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

倪暄頓時無言以對，「哇靠…ㄍㄢ怎麼有人這麼沒水準阿」，當下感到極度傻眼，只能事後和粉絲訴苦。

倪暄IG全文：

哇靠
剛剛在星巴克等洗手間
前面的阿姨進去超級久（十分鐘以上）
我想說敲敲門示意一下後面還有人
結果她給我出來故意不沖水（大號）
我進去嚇到出來跟她說
哈囉 你沒沖水欸
然後繼續洗她的手裝沒聽到
再故意抽擦手紙抽的很大力
然後瞪我走掉
ㄍㄢ怎麼有人這麼沒水準阿
我原地爆炸傻眼欸

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